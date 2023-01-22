عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطات زابوروجيا: قطع طرق الإمداد الرئيسية للقوات الأوكرانية وتكبيدها خسائر فادحة

صدى البلد

  أكد عضو إدارة مقاطعة زابوروجيا فلاديمير روجوف أن القوات الروسية قطعت طرق الإمداد الرئيسية للقوات الأوكرانية في زابوروجيا وكبدتها خسائر فادحة خلال المعارك. 
وقال روجوف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد إن خسائر القوات الأوكرانية بمحور زابورويجيا ارتفعت بشكل لافت، مشيرا إلى أن القوات الروسية سيطرت على مرتفعات استراتيجية مكنتها من قطع طرق الإمداد الرئيسية .
وأضاف روجوف أن القوات الروسية تمكنت أيضا من تحرير بلدتين في زابوروجيا خلال الأيام الماضية ، فضلا عن تحقيق السيطرة النارية على سبع بلدات أخرى، مشيرا إلى أن القوات المدفعية الأوكرانية تعاني من نقص في الذخيرة ما خفض من كثافة نيرانها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

أول قرار من مرتضى منصور بعد ثلاثية الأهلي في الزمالك بالقمة 125

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك

بعد قرار مرتضى منصور .. 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

أمير مرتضى منصور يتقدم باستقالته من الزمالك

مفاجأة مدوية .. تعرف على المرشح لخلافة فيريرا فى تدريب الزمالك

للفريق كله | إجراء عاجل من الخطيب في الأهلي بعد هزيمة الزمالك بثلاثية

عقب ثلاثية الأهلي |شوبير يعلن صدمة جديدة لـ جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

عاجل .. قرار جديد ضد قاتل نيرة أشرف

وزير التموين: الدولة اتخذت الكثير من الخطوات لتحقيق الأمن الغذائي المصرى

شاهد.. أول رائدة فضاء بـ فستان الزفاف |ما القصة؟

استغلوا الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة.. عصابة تواجه عقوبة الحبس 5 سنوات

الاعتداء على الجيران من الكبائر التي تستوجب التوبة.. كيف أوصى الشرع بالجار

شوبير يكشف اسم المدير الفني الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريب كالعادة.. سعر إطلالة ويجز يثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

بردية سقارة.. تعاويذ من كتاب الموتى لمساعدتهم في رحلتهم عبر العالم السفلي

مربوحة.. رحمة أحمد تتألق في حفل Joy awards 2023  بالرياض

خطأ وخطر.. مصممة أزياء تعلق على إطلالة شايف طانيوس بجانب ياسمين صبري

فيديو

ليلة التحفيل.. رامز جلال يداعب عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الزمالك

رسالة خاصة من الأزهر لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

غلق المقاهي الليلة بسبب مباراة القمة .. التنمية المحلية توضح

هروب فتوح وجمعة وفيريرا وحده يواجه المصير الغامض في القمة 125..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ