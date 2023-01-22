سلطات زابوروجيا: قطع طرق الإمداد الرئيسية للقوات الأوكرانية وتكبيدها خسائر فادحة

أكد عضو إدارة مقاطعة زابوروجيا فلاديمير روجوف أن القوات الروسية قطعت طرق الإمداد الرئيسية للقوات الأوكرانية في زابوروجيا وكبدتها خسائر فادحة خلال المعارك.

وقال روجوف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد إن خسائر القوات الأوكرانية بمحور زابورويجيا ارتفعت بشكل لافت، مشيرا إلى أن القوات الروسية سيطرت على مرتفعات استراتيجية مكنتها من قطع طرق الإمداد الرئيسية .

وأضاف روجوف أن القوات الروسية تمكنت أيضا من تحرير بلدتين في زابوروجيا خلال الأيام الماضية ، فضلا عن تحقيق السيطرة النارية على سبع بلدات أخرى، مشيرا إلى أن القوات المدفعية الأوكرانية تعاني من نقص في الذخيرة ما خفض من كثافة نيرانها.