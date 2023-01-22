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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجلاء 400 سائح عالقين في بيرو بسبب الاحتجاجات

صدى البلد

أعلنت وزارة السياحة في بيرو، اليوم السبت إجلاء ما يقرب من 400 سائح أجنبي ومحلي، كانوا عالقين بموقع “ماتشو بيتشو” الشهير، بسبب التظاهرات، وفقًا لما نقلته وكالة "فرانس بريس".

وكتبت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" :"إن السياح نُقلوا بعد ظهر السبت، من قرية ماتشو بيتشو إلى كوزكو في الجنوب".

وتظاهر آلاف المحتجّين الذين أتوا خصوصا من جبال الأنديس، في وسط العاصمة ليما، للمطالبة باستقالة رئيسة البيرو دينا بولوارتي، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وسط انتشار كبير لعناصر الشرطة.
 

وذكر راديو (مونت كارلو الدولية)، أن اشتباكات عنيفة وقعت في وسط المدينة، حيث ألقى متظاهرون حجارة وحصى وزجاجات باتجاه الشرطة. وفي أماكن عدة، اضطرت قوى الأمن إلى التراجع تحت الضغط، قبل أن تستعيد مواقعها.

 

وأضاف الراديو أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة، مما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل، ونفذت الشرطة عدة اعتقالات، مشيرا إلى أن النيران قد اشتعلت في مبنى في وسط المدينة بالقرب من بلازا سان مارتن، مركز الاحتجاجات في ليما، لأسباب لا تزال غير معروفة. 

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