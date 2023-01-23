الشيوخ يناقش مشاكل تغيير عمل المباني المرخصة لأنشطة حيوانية وزراعية..اليوم

تشهد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، في اجتماعها اليوم الأثنين، تقرير اللجنة المشتركة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة في مجال الزراعة وتوفير الدعم اللوجيستي والمالي للمزارعين لتنفيذ المنظومة الحديثة في الزراعة.

وفي نفس اجتماع اللجنة يوم الأثنين أيضا، تنظر التقرير عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مصنع الفوسفات بالوادي الجديد.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة وتوفير الدعم اللوجسيتى والمائي للمزارعين لتنفيذ المنظومة الحديثة في الزراعة، لأنه يفتح آفاقا جديدة في قطاع الزراعة، لاسيما في الأراضى القديمة، مشيرا إلى أن أغلب المشروعات والاستثمارات الزراعية في الأراضى الصحراوية الجديدة، تستخدم جزء كبير من هذه التقنيات والوسائل الحديثة في الزراعية.

وأشار الجبلى، إلى ضرورة دراسة العائد من استخدام تلك التقنيات في الأراضى القديمة، إقناع المزارعين بأهميتها من جانب زيادة الإنتاج وتوفير التكاليف.