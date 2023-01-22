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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سعد الزنط: على المؤسسات الدينية إعادة النظر في الدورات التدريبية للدعاة.. فيديو

الدكتور سعد الزنط،
الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية

علق الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء مساجد كُبرى في كل المحافظات، وزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

وأكد «سعد الزنط»، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن دعوة الرئيس السيسي دعوة حميدة؛ لافتًا إلى أن مصر يوجد بها الكثير من المساجد، وتحتاج المصلين بنفس مستوى الإعداد للمسجد.

وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية: «الرئيس عايز يشوف كل حاجة فى مصر جميلة، ولازم المؤسسات تنتبه للبني آدم؛ سواء المصلي أو الدعاة؛ أتصور أن هناك مجهودًا لإعداد الدعاة، وهناك نظرة ضيقة جدًا في إعدادهم؛ لأنها تنصب على الجانب الديني والخطبة وشكلها؛ ولم تنتبه لضرورة أن يكون الداعي متسع الأفق، ومثقف».

 إعادة نظر المؤسسات الدينية

وأشار «سعد الزنط»، إلى أنه كلما امتلك الداعي كمًا جيدًا من المعلومات؛ فيمكنه إيصال المعلومة للجميع؛ مؤكدًا على ضرورة إعادة نظر المؤسسات الدينية في الدورات التدريبية لإعداد الدُعاة.

سعد الزنط المؤسسات الدينية الدورات التدريبية الد عاة السيسي

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