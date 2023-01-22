ريهام سعيد توجه رسالة حادة عبر انستجرام| شاهد

شاركت الاعلامية ريهام سعيد، منشوراً عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وجاء فيها رسالة حادة، وكتبت ريهام سعيد: كثرة التباهي نقص لو الناس تفهم.

وروجت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد لـ مسلسلها الجديد" بعد النهاية" عبر إنستجرام.

ونشرت ريهام البوستر التشويقي للمسلسل، وعلقت:" شركة محترمة محمد إبراهيم والأستاذ هاني فتحي ومخرج عبقري الأستاذ وائل فهمي وكاست وكرو في غاية الجمال والرقي ليا الشرف اني كنت معاكو ربنا يوفقنا يارب".