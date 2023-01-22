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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام سعيد توجه رسالة حادة عبر انستجرام| شاهد

صدى البلد

شاركت الاعلامية ريهام سعيد، منشوراً عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وجاء فيها رسالة حادة، وكتبت ريهام سعيد: كثرة التباهي نقص لو الناس تفهم.

وروجت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد لـ مسلسلها الجديد" بعد النهاية" عبر إنستجرام.

 

ونشرت ريهام البوستر التشويقي للمسلسل، وعلقت:" شركة محترمة محمد إبراهيم والأستاذ هاني فتحي ومخرج عبقري الأستاذ وائل فهمي وكاست وكرو في غاية الجمال والرقي ليا الشرف اني كنت معاكو ربنا يوفقنا يارب".

 

مسلسل "بعد النهاية"، بطولة عدد من النجوم وهم نرمين الفقي، وريهام سعيد وهالة فاخر، وأحمد سعيد عبد الغني وجيهان خليل، وصبري عبد المنعم.

ريهام سعيد انستجرام مسلسل بعد النهاية

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