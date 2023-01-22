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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملفوف ببطانية.. سائق يعثر على رضيع حديث الولادة بسوهاج

صدى البلد

عثر سائق في منتصف العشرينات من العُمر، على طفل رضيع يرتدي كامل ملابسه وملفوف ببطانية، مُلقى على جانب الطريق، دائرة قسم شرطة أول سوهاج، وعلى الفور أبلغ الجهات ضباط القسم وسلم الطفل الذي عثر عليه.

 

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من المدعو (أحمد م ا ط- 26 عامًا- سائق- ويُقيم دائرة القسم)، بعثوره على طفل رضيع ذكر النوع، يرتدي كامل ملابسه وملفوف ببطانية، على جانب الطريق دائرة القسم.

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تم إيداع الطفل بقسم الأطفال المبتسرين بمستشفى سوهاج العام، والتي ورد تقريرها بأن الرضيع يبلغ من العُمر حوالي ثلاثة أسابيع، ومربوط الحبل السُري والحالة العامة للطفل مُستقرة.

 

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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