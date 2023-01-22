تفاصيل استعراض تقنيات شبكات الجيل الخامس في مؤتمر LEAP 2023 بالسعودية

أعلنت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، عن مشاركتها في مؤتمر LEAP 2023، أكبر معرض تقني دولي في المملكة العربية السعودية، والذي يُقام في مركز معارض واجهة الرياض في الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2023.

وستقوم الشركة العالمية بعرض حلولها التكنولوجية المتطورة وإثبات قدرة شبكات الجيل الخامس على جذب المزيد من المستهلكين وفتح الآفاق أمام فرص أعمال جديدة، لا سيما مع تصدر المملكة كسوق رائد للتحول الرقمي ونشر الجيل الخامس.

وتحت شعار "تخيل وكل شيء ممكن: اتصال غير محدود لإمكانيات غير محدودة"، يتم تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا الهاتف المحمول في تحسين حياة الناس والمجتمعات وإعادة تعريف الأعمال وبناء مستقبل مستدام.

وسيتم خلال المؤتمر التركيز على أربع ركائز رئيسية هي: تحويل المؤسسات، وإعادة تصور تجارب المستهلكين، والابتكار من أجل مستقبل مستدام، وتمكين اتصال غير محدود من خلال التكنولوجيا.