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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد | مظاهر الاحتفال بعيد الأرنب بآسيا

الاحتفال بعيد بعيد
الاحتفال بعيد بعيد الأرنب

اعتبارًا من اليوم الأحد ، 22 يناير، تشير السنة القمرية الصينية الجديدة إلى بداية عام الأرنب، وهي العلامة الرابعة في دائرة الأبراج المكونة من 12 حيوانًا.

عيد الأرنب 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية سيستمر هذا الاحتفال حتى 9 فبراير 2024 ، وسيحتفل هذا العام بالأرنب ذي الأهمية الرمزية - المعروف بمهارته وحذره وطبيعته التنافسية في الثقافة الصينية.

آسيا تحتفل بعيد الأرنب 

 لا يتم الاحتفال بالمهرجان في البر الرئيسي للصين وتايوان وهونج كونج فحسب - بل إنه أيضًا أحد أكثر العطلات احترامًا في جميع البلدان التي تضم أعدادًا كبيرة من الصينيين في آسيا ، مثل فيتنام وسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا وكوريا.

عيد الأرنب 

يمكن إرجاع الصفات المخصصة إلى قصة الأصل التي يُعتقد أنها خلقت الأبراج الصينية ، حيث تم تحدي 12 حيوانًا بسباق إلى أبواب الجنة.

طاقة خاصة

 تم العثور على كل علامة من علامات الأبراج الصينية في "قواعد" القصة على مدار عام كامل ، مما يجلب معها طاقة خاصة لكل ما يحدث على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة.

 من المتوقع بشدة أن تكون سنة الأرنب مؤشرًا على حسن الحظ لأولئك الذين ولدوا في السنوات 1951 و 1963 و 1975 و 1987 و 1999 و 2011 و 2023.

عيد الأرنب اسيا

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