شكري: العلاقات المصرية الإيطالية راسخة .. فيديو

أكد وزير الخارجية سامح شكري ، إن العلاقات المصرية الإيطالية راسخة على مستوى الشعبين ، وانتمائهم إلى المتوسط ، وكل ذلك الامتزاج قائم بين الشعبين المصري والإيطالي .

وكشف وزير الخارجية سامح شكري ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي ، تفاصيل لقاء وزير الخارجية الإيطالي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائلا إن اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات الثنائية ، وأوجه التعاون ، والقضايا الدولية ذات الامتنان المشترك .

وتابع ، أن لقائه الموسع مع نظيره لإيطالي تناول بإسهاب وعمق مجمل طبيعة العلاقات بين البلدين ، والرغبة لاستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية .

وأشار إلى أن اللقاء تناول الحديث عن عدد من القضايا الإقليمية ، مثل القضية الفلسطينية ، والأوضاع في ليبيا .