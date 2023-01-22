عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الإيسيسكو" تدين حرق متطرفين نسخة للمصحف الشريف بالسويد

صدى البلد

  أعربت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن إدانتها الشديدة للسلوك الهمجي، الذي قاد حركة (الخط المتشدد) السويدية، للإقدام على حرق نسخة من المصحف الشريف، في مشهد يبرهن على الانهزام الحضاري ومجانبة روح التسامح المؤمن بالتنوع الثقافي والعقدي، بما يفضى إلى إثارة مشاعر البغضاء وإحياء خطاب الكراهية.

وأكدت "الإيسيسكو" - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الاستهانة بالقيم والمبادئ الحاكمة لحياة الأمم والشعوب هى أخطر أسلحة الدمار المخلخلة لبنية الأمن والنماء في المجتمع الدولي، واستنادا إلى هذه الحقيقة الساطعة، فإن المنظمة تنبه إلى ما جرَّ إليه هذا الاجتراء البغيض، من رفع لوتائر التوتر والعداء وحث لمشاعر الكراهية والصدام، بما يقود العالم نحو مزيد من شواهد الاحتراب الدولي الذي تعاني البشرية من تمدد خطره الداهم في الراهن المعاش، ولتعيش البشرية في أتون مهددات أمنها، بدلا من التفاتها صوب موجبات السلم الضامنة لازدهارها وتقدمها.

وأوضحت أن تكرار هذا النمط من التعديات، لن ينال من قيمة القرآن الكريم، الذي تتزايد أعداد المؤمنين به يوما بعد يوم، في مشارق الأرض ومغاربها.. مجددة التحذير من أن سماح السلطات - أينما كانت - لمثل هذه التوجهات بمثل هذا التعبير الأهوج يُعَدُّ استقواءً بآلياتها في الابتعاد بالإنسانية عن الجادة الحضارية الملتزمة باحترام قيم الشعوب وأخلاقيات ثقافاتها وأعرافها.

كما تجدد المنظمة تأكيدها بأنها لن تتوانى في المضي مع القوى العالمية المحبة للسلام، حملاً لمشاعل التنوير، وترسيخاً لدعائم الاعتدال، بما يحول دون انتشار هذه النزعات الرعناء وتمددها.

من ناحية أخرى، أدانت الكنيسة الكلدانية بالعراق، إقدام متطرف سويدي بإحراق نسخة من القرآن الكريم.

وأفاد البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن الكنيسة الكلدانية تدين قيام شخص سويدي متطرف بإحراق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في السويد.. موضحا أن هذا السلوك يتنافى مع القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية، ويجرح مشاعر الملايين من المسلمين في العالم، ويؤجج خطاب الكراهية في وقت يحتاج فيه عالمنا إلى السلم الأهلي.

وأكد أنه على الدول أن تتحمل مسؤوليتها باحترام حق كل إنسان بممارسة إيمانه بكل حرية، عليها أن تقوم بخطوات راسخة في حماية الديانات ورموزها، والمؤمنين بها، وإشاعة روح المحبة والأخوّة بين اتباع الديانات، وتحصين المواطنين من التطرف والعنف، ومعاقبة المسيئين منعاً لتكرارها.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

شوبير يكشف اسم المدير الفني الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك

السوق السوداء انهارت والدولار تراجع في البنوك|مفاجأة بسعر الأخضر مقابل الجنيه اليوم

عاجل .. قرار جديد ضد قاتل نيرة أشرف

تجاوز في حق الزمالك.. كهربا يورط نفسه في أزمة جديدة

السجن المشدد 15 عاما لرئيس جامعة دمنهور وغرامة 2 مليون جنيه

مقابل 100 مليون جنيه.. الأهلي يقترب من حسم صفقة سوبر

فرصة الحق اشتري| استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

اضطهاد للشعبي.. قرار قضائي عاجل حول منع بيكا وشاكوش من الغناء

سامح شكري: حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بلغ 5 مليارات دولار

صلاة واحدة تكفيك ما أهمك طوال النهار.. لا تتركها أبدا

شاب يقتل الكلاب الصغيرة بطور سيناء ويثير الذعر بين الأطفال.. تفاصيل

وزير خارجية إيطاليا يشكر السيسي: علاقتنا مع مصر تاريخية وقديمة

رجل بمعنى الكلمة.. إحسان الترك: ما يقال عن محمد رمضان على السوشيال ميديا مجرد تريند|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في JoyAwards

للمقبلين علي الزواج .. هبة قطب تكشف عن سر نجاح العلاقة الزوجية

الجمهور يداعب مربوحة بعد ظهورها فى حفل Joy Awards

مشروب الطاقة| بالخطوات.. طريقة تحضير الموز باللبن

فيديو

اشتروا بسرعة.. تراجع الذهب ومفاجأة في سعر الدولار

الشمس والقمر.. ظاهرة فلكية فريدة في هذا الموعد| فيديوجراف

دور صغير معاك.. طلب غير متوقع من حسن الرداد لـ أميتاب باتشان

معرفش إنه بيصوّر.. ماذا قال المتهم بسرقة رادار الدائري؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ