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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

برلماني: السيسي أول رئيس يهتم بملفات الدعوة وحفظة القرآن وأموال الوقف

صدى البلد

أكد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، على أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومتابعته النشاط الدعوي والمجتمعي لوزارة الأوقاف.

وأشاد شمس الدين - في بيان أصدره اليوم- بتكليفات الرئيس السيسي بإنشاء مساجد كبرى تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى جميع محافظات الجمهورية بحيث تكون منارة لنشر صحيح الدين على امتداد رقعة الجمهورية، وجامعة لكل الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم.

ووجه  التحية والتقدير للرئيس السيسي على قراره بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم لتصل إلى حوالي 2 مليون جنيه، والتي تنظمها وزارة الأوقاف خلال الشهر المقبل بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن الرئيس السيسي دائمًا يحرص على تكريم حفظة القرآن الكريم أفضل تكريم.

كما أشاد شمس الدين بمتابعة الرئيس السيسي لنشاط هيئة الأوقاف وجهود تطويرها، والتي انعكست على الزيادة المستمرة في إيراداتها، حيث تطورت إيراداتها خلال عام 2022 إلى حوالي 2 مليار جنيه بالمقارنة بما يقرب من 600 مليون جنيه في عام 2014 ، مؤكدًا أن الواقع والتاريخ يؤكدان أن الرئيس السيسي أول قائد في تاريخ مصر يهتم بمثل هذه الملفات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز برامج تدريب الأئمة، بما يسهم في صقل شخصيتهم وفكرهم الدعوي والثقافي على نحو عصري يساعدهم على تكوين رؤية واقعية في إطار فكري مستنير.

ووجه التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ولجميع القيادات والأئمة والعاملين بالوزارة على جهودهم الناجحة في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لنشر مفاهيم الدين الإسلامي السمح وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتجديد الخطاب الديني والحفاظ على مال الوقف.

وأشا بجهودهم التي كان لها آثارها الإيجابية والملموسة على أرض الواقع في كل ما يتعلق من قضايا وملفات خاصة بنشاط وزارة الأوقاف بجميع هيئاتها وقطاعاتها وشركاتها التابعة لها.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الأوقاف استعرض خلال لقاءه برئيس الجمهورية أمس السبت جهود الوزارة من خلال الدورات التدريبية لبعض الأئمة والوعاظ والقيادات الدينية في القارة الأفريقية، وذلك بهدف نشر ثقافة لغة الحوار والإيمان بالتنوع وقبول الآخر ، وأيضا مستجدات البرنامج المطور لتدريب الأئمة الجدد ونتائج مسابقة تعيينهم لانتقاء أفضل العناصر من الناحية العلمية والثقافية.

كما تم عرض خطة وزارة الأوقاف للاستعداد لشهر رمضان الكريم دعويًا ومجتمعيًا، وذلك من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل، فضلاً عن إسهام الوزارة في خدمة المجتمع من خلال المشروعات المجتمعية كصكوك الأضاحي والإطعام وتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتموين وجهات الحكم المحلي على مستوى محافظات الجمهورية.

وعرض وزير الأوقاف أيضًا جهود الوزارة في مجال الترجمة والنشر، خاصةً أحدث ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى عدد جديد من اللغات، والتي سيتم طرحها خلال الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بهدف نشر صحيح الإسلام فيما يتعلق بتفسير معاني القرآن الكريم بعيدًا عن أي تحريف أو غلو، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة لنشر الفكر الوسطي المستنير.

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