شكرى: مصر وإيطاليا لديهما رغبة في اطلاق مرحلة جديدة من علاقات التعاون

أكد وزير الخارجية سامح شكرى وانطونيو تايانى نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الايطالى عمق علاقات التعاون التى تربط بين البلدين فى العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزيران فى ختام مباحثاتهما بالقاهرة.

ورحب شكرى فى بداية المؤتمر بنظيره الايطالى الذى يقوم حاليا بأول زيارة له الى القاهرة مند توليه مهام منصبه.

وقال وزير الخارجية إن اللقاء الذى عقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء إيطاليا بشرم الشيخ على هامش مؤتمر المناخ كوب٢٧ بالاضافة الى عدد من الزيارات المتبادلة كلها تؤشر لرغبة سياسية لدى البلدين لمرحلة جديدة من العلاقات والعمل لتدعيم هذه العلاقات على ارضية علاقات راسخة طويلة بين البلدين والشعبين وانتمائهما للمتوسط.

وأضاف شكرى أن الوزير الإيطالي شرف اليوم بلقاء الرئيس السيسى، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.