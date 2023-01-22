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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توزيع مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية.. صور

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يشهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حاليا، تداول قوائم توزيع مناهج الفصل الدراسي الثاني لمواد المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2022 /2023

جدير بالذكر أنه غيرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية الخاصة بمدة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الاعدادية، تغييرا جذريا بعد إصدار قرار تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني شهراً كاملاً لتبدأ يوم 6 مايو 2023 بدلا من 3 يونيو 2023.

فقبل تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023، كان من المقرر أن يستمر الفصل الدراسي الثاني وفقا للخريطة الزمنية القديمة للعام، من 11 فبراير 2023 حتى 8 يونيو 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الاعدادية، وبالتالي كانت عدد أيام الدراسة الفعلية 96 يوما بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.

أما بعد تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الاعدادية لتبدأ 6 مايو، فهذا يعني إنه من المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية 11 مايو 2023 بدلا من انتهاءه في 8 يونيو 2023.

وبالتالي بعد تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الاعدادية، ستصبح ملامح الفصل الدراسي الثاني لهؤلاء الطلاب كالتالي:

  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني بعد التعديل من 11 فبراير ويستمر حتى 11 مايو 2023
  • أصبح عدد أيام الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 90 يوما منها:

-12 يوم جمعة 

-5 أيام إجازات الرسمية هي ( 7 يناير عيد الميلاد، وعيد الشرطة 25 يناير ، و17 إبريل شم النسيم، و25 إبريل تحرير سيناء، 1 مايو عيد العمال).

- من 23 مارس لـ 21 إبريل  ( شهر رمضان ) الذي يتم خلاله تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي، يعقبه إجازة عيد الفطر المبارك من 22 إبريل لـ 24 إبريل

بناءا على ذلك وبحسبة بسيطة، يمكن القول أن عدد أيام الدراسة الفعلية في الترم الثاني بعد حذف 12 يوم جمعة و8 أيام إجازات رسمية ( 90 يوم - 20 يوم إجازة ) = 70 يوما فقط لا غير منها أيام شهر رمضان التي يتم فيها تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي في جميع مدارس جمهورية مصر العربية.

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