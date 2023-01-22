عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البطريرك الماروني بلبنان يدعو المسئولين للتحرر من الأنانية والحسابات والمصالح الشخصية

صدى البلد

دعا البطريرك الماورني بلبنان بشارة بطرس الراعي المسئولين اللبنانيين للتحرر مما وصفه بالأنانية والحسابات والمصالح الشخصية والفئوية ومن مشادات المكايدة، مشددا على ضرورة أن يقفوا وقفة ضمير أمام حال الشعب الفقير المذلول والمحروم من أبسط حقوقه الأساسية – على حد تعبيره، وأمام حال الدولة التي تتفكك أوصالها تباعا.
وأضاف في عظته الأسبوعية اليوم أن أعضاء مجلس النواب اللبناني والوزراء مسؤولون عما وصفه بوصمة العار الجديدة التي تلحق بلبنان من خلال أدائهم غير المقبول ، على حد تعبيره، وفقدان لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكونة من 193 عضوا، بسبب عدم سداد مستحقات الدولة اللبنانية البالغة ما لا يقل عن مليوني دولار، في حين أن لبنان بلدا مؤسسا للأمم المتحدة، ومشاركا في وضع منهج عملها ومنهج عمل حقوق الإنسان.
وأوضح أن وقف سداد المستحقات اللبنانية بدا أنه لا يقتصر فقط على منظمة الأمم المتحدة، بل يشمل أيضا منظمات عربية ودولية ينتمي إليها لبنان، مشددا على أن الأمر إذا كان الأمر مقصودا فالخطيئة عظيمة، وإذا كان سهوا فالخطيئة أعظم – على حد تعبيره.
واستعرض البطريرك الراعي جهود الأمم المتحدة في لبنان ومن بينهم إقامة مركز لعدد من المنظمات والمؤسسات التابعة لها، مؤكدا أنها اعتمدت مندوبية دائمة للوقوف على حاجات لبنان، وأصدرت ما لا يقل عن أربعين قرارا أمميا بشأنه بما فيها تبني "إعلان بعبدا" وتشكيل "مجموعة الدعم الدولية للبنان، وإرسال قوات دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان، حيث يخدم في لبنان اليوم 3800 ضابط وجندي دولي يمثلون 48 دولة وسط أخطار يومية كان آخرها اغتيال الجندي الإيرلندي في بلدة العاقبية في الجنوب.
واستنكر عدم إحراز تقدم فعلي نحو انتخاب رئيس جديد، مشيرا إلى أن المواقف بين المحاور الداخلية ذات الامتداد الخارجي تتباعد أكثر فأكثر، مبديا رفضه لاستمرار القوى السياسية في الامتناع عن انتخاب رئيس جديد يصمد أمام الصعاب ويرفض الإملاءات ويحافظ على الخصوصية اللبنانية. 
واستطرد قائلا "يخطئ من يظن أنه يستطيع خطف رئاسة الجمهورية اللبنانية وأخْذها رهينة ويطلب فدية لإطلاق سراحها.. لسنا شعب الفدْيات بل نحن شعب الفداء.. في هذا السياق إن القوى الوطنية السيادية أكانت مسيحية أم مسلمة مدعوة للاتحاد وتشكيل هيئة مشتركة تدافع عن لبنان ليتأكد العالم أن شعب لبنان مصمم على الحياة معا."
وأشار إلى أن الحكومة الحالية مستقيلة ومهمتها تصريف الأعمال، موضحا أن عملها محصور بالمحافظة على الحد الأدنى من تسيير شئون المواطنين الضاغطة ومنع سقوط الدولة نهائيا، خصوصا أن ما وصفه بمهزلة جلسات انتخاب رئيس للجمهورية لا تزال مستمرة مترافقة مع انهيار صارخ لسعر العملات بحيث تجاوز سعر الدولار الخمسين ألف ليرة لبنانية وناهز سعر صحيفة النزين المليون ليرة وتضاعفت أسعار المواد الغذائية والطبية بعشرات الأضعاف.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

تجاوز في حق الزمالك.. كهربا يورط نفسه في أزمة جديدة

شوبير يكشف اسم المدير الفني الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك

15 % زيادة سنوية.. الحد الأقصى للتأمينات 2023.. وزيادة منتظرة في المعاشات

السوق السوداء انهارت والدولار تراجع في البنوك|مفاجأة بسعر الأخضر مقابل الجنيه اليوم

عاجل .. قرار جديد ضد قاتل نيرة أشرف

السجن المشدد 15 عاما لرئيس جامعة دمنهور وغرامة 2 مليون جنيه

مقابل 100 مليون جنيه.. الأهلي يقترب من حسم صفقة سوبر

ترشيحاتنا

بالأحضان.. رامز جلال يثير زعر مايا دياب فى Joy Awards

تنبيه متقدم من الأرصاد السعودية لـ سكان الرياض

انفراجة قبل 2 فبراير.. الأهلي يزف بشرى سارة بشأن غرامة كهربا

ليست الأعلاف وحدها السبب.. آخر موعد لإنخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

توزيع مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية.. صور

بـ 12 ألف ريال.. اشتري تويوتا كامري مستعملة في السعودية| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتوفة الحركة| أصالة تتعرض لموقف محرج في حفل joy awards بسبب فستانها

جريء وغير معتاد.. أسماء أبو اليزيد تتألق في حفل joy awards

تصميم جريء ومختلف.. مي عمر تثير الجدل في حفل joy awards| شاهد

أجرأهم يسرا.. 3 نجمات تألقن بالأحمر اللافت في joy awards | شاهد

فيديو

لقاءات خاصة مع نجوم حفل جوائز Joy awards

من الحذف للعودة.. القصة الكاملة لأزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان

اشتروا بسرعة.. تراجع الذهب ومفاجأة في سعر الدولار

الشمس والقمر.. ظاهرة فلكية فريدة في هذا الموعد| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ