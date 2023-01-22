بالصور .. تنفيذ حكم الإعدام بحق مغتصب فتاة في ساحة باليمن

أعلنت السلطات القضائية في العاصمة اليمنية، اليوم الأحد، بتنفيذ حكم الإعدام بحق مغتصب وقاتل طفلة تدعي “مها مدهش”، والتي تبلغ من العمر 14 عاما.

وأعلنت المحكمة اليمنية اليوم بتنفيذ حكم الإعدام علي القاتل و المغتصب في ساحة الجندي المجهول بعدن، وذلك بحضور المئات من المواطنين، بعد شهرين من حادث الإغتصاب الذي هز الرأي العام باليمن.

وكانت قد عقدت محكمة الميناء بمدينة عدن، أولى جلسات المحاكمة في شهر نوفمبر الماضي، للنظر في مقتل الطفلة مها باسم مدهش على يد القاتل حسن محمد البنجابي، و الذي طالب من المحكمة إعدامه أمام الرأي العام.

يذكر أن قام حسن محمد البنجابي بإغتصاب و قتل الطفلة مها مدهش في منتصف نوفمبر من العام الماضي، وعثر عليها أسرتها بعد ساعات من اختفائها.

وأقرت المحكمة الحكم بالإعدام على القاتل رمياً بالرصاص الحي حتى الموت، ونص الحكم على ضرورة تنفيذه في مكان عام.