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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 1500 جنيه..موبايل A24 Pro الجديد نزل السوق

بـ 1500 جنيه..موبايل
بـ 1500 جنيه..موبايل A24 Pro الجديد نزل السوق

أعلنت شركة Itel - وهي علامة تجارية تركز بشكل أساسي على إطلاق الهواتف الذكية الرخيصة في الأسواق- عن هاتف جديد يسمى Itel A24 Pro ، وهو هاتف جديد بشاشة صغيرة محاط بإطار كبير الحجم، بكاميرا مناسبة الجودة، كما يدعم الهاتف اتصال الجيل الرابع 4G .  

 

سعر ومواصفات هاتف Itel A24 Pro

 

ينطلق هاتف Itel A24 Pro  بشاشة من نوع IPS LCD ، بقياس 5 بوصة توفر دقة 850 × 480 بكسل، و لا يوجد قارئ لبصمات الأصابع على الجهاز. وفي حالة عدم وجودها ، تقدم الشركة ميزة فتح الوجه.

 

يقدم هاتف Itel A24 Pro كاميرا خلفية بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED في الخلف وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 0.3 ميجابكسل. يتميز الغلاف الخلفي بتصميم عصري وشبابي.

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يحتوي هاتف Itel A24 Pro على بطارية بسعة 3020 مللي أمبير ، والتي يمكن شحنها عبر منفذ microUSB. ويعمل الهاتف بواسطة معالج Unisoc SC9832E رباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز. مقترنا بسعة تخزين داخلية تبلغ 32 جيجابايت. للحصول على مساحة تخزين إضافية ، يحتوي على فتحة تخزين خارجية تدعم ما يصل إلى 32 جيجابايت عبر بطاقة microSD.  

 

يتوفر هاتف Itel A24 Pro للشراء في بنجلاديش مقابل 57 دولارًا أمريكيًا تقريبًا أي ما يعادل تقريبا 1500 جنيه مصري، و يأتي باللون الأخضر فقط.

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