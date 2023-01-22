علاقات مصر وإيطاليا راسخة.. شكري: ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.. وتاياني: القاهرة مهمة للغاية ومصدر للطاقة

أجرى وزير الخارجية سامح شكري مؤتمرا صحفيا مع نظيره الإيطالي، والتي تناولت الحديث عن العلاقات المصرية الإيطالية المشتركة، ومساعي الدولتين على المستوى الدولي.

شكري: العلاقات المصرية الإيطالية راسخة

أكد وزير الخارجية سامح شكري ، إن العلاقات المصرية الإيطالية راسخة على مستوى الشعبين ، وانتمائهم إلى المتوسط ، وكل ذلك الامتزاج قائم بين الشعبين المصرى والإيطالي .

وكشف وزير الخارجية سامح شكري ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي ، تفاصيل لقاء وزير الخارجية الإيطالي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائلا إن اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات الثنائية ، وأوجه التعاون ، والقضايا الدولية ذات الامتنان المشترك .

وتابع ، أن لقائه الموسع مع نظيره لإيطالي تناول بإسهاب وعمق مجمل طبيعة العلاقات بين البلدين ، والرغبة لاستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية .

وأشار إلى أن اللقاء تناول الحديث عن عدد من القضايا الإقليمية ، مثل القضية الفلسطينية ، والأوضاع في ليبيا .

وزير الخارجية: نحتفل خلال 2023 بمئوية تعيين أول سفير مصرى بإيطاليا

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية: "نحتفل في عام 2023، بمئوية تعيين أول سفير مصري في إيطاليا".



وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي: "مناسبة نأمل الاستفادة منها على مستوى الرأي العام في البلدين للتعريف بمدى الفوائد التي عمت على الشعبين من خلال العلاقات العميقة، والتي أسهمت في مسار ومسيرة الشعبين المصري والإيطالي".





وأكد وزير الخارجية سامح شكري ، إن العلاقات المصرية الإيطالية راسخة على مستوى الشعبين ، وانتمائهم إلى المتوسط ، وكل ذلك الامتزاج قائم بين الشعبين المصري والإيطالي .

شكرى: ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ويجب الحفاظ على الوضع التاريخى بالقدس

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد، إن مصر دائمًا داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وداعمة كذلك للتوافق الدولي، متابعًا: “نستمر في العمل مع كافة الأطراف سواء كانت الحكومات الإسرائيلية والشركاء الدوليين لتعزيز فرص السلام لإطلاق عملية تفاوضية ومسار يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 ”.



وأكد “شكري” خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي أذاعته فضائية “اكسترا نيوز”، على أهمية حل القضية الفلسطينية بإقامة دولة للفلسطينيين، مشيرا للتنسيق الوثيق بين مصر والأردن وفلسطين لبحث سبل تفعيل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا استمرار مصر في دعم مبدأ حل الدولتين وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي القائم، موضحا أن مصر تقود توجها لإرساء السلام والاستقرار، وتتطلع للتعاون مع دول المنطقة ودعم حقوق الفلسطينيين العادلة.

سامح شكري: حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بلغ 5 مليارات دولار

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بلغ 5 مليارات دولار، ومؤهل للزيادة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإيطالي يعتمد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا يتواكب مع القدرات المصرية، في عدة مجالات مثل النقل، والزراعة، والطاقة.

وقال سامح شكري، خلال كلمته اليوم، الأحد، في المؤتمر الصحفي مع نظيره الإيطالي، أن مصر تسعى أن تكون دائماً شريكاً يعتد به، موضحا أن هناك علاقات عميقة بين مصر وإيطاليا، وفهما مشتركا بينهم، وثقافة مشتركة.

وأضاف وزير الخارجية أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين، من خلال منتدى يعقد في القاهرة، للشركات الإيطالية، لاستكشاف فرص الاستثمار.

وزير خارجية إيطاليا يشكر السيسي: علاقتنا مع مصر تاريخية وقديمة

وجه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، على كم اللقاءات الهامة التي عقدت اليوم، مؤكدا أنها بالفعل تعزز العلاقات التاريخية القديمة بين مصر وإيطاليا، وقال: «علينا أن نعمل معا، من أجل مواجهة التحديات الكبيرة الراهنة، خاصة في منطقة الشرق المتوسط، بدءًا بظاهرة الهجرة إلى إيطاليا، لا بد أن نجد حلا للقضية الليبية».

وأضاف «تاياني»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز» مع نظيره المصري سامح شكري: «حتى اليوم، نرى توترا كبيرا، وعلينا أن نتوصل لاتفاقية بين الأطراف حتى تتم الانتخابات في ليبيا، ومن المهم أن يكون هناك تعاون بين الأطراف الكبيرة التي تهتم بليبيا، ومصر دولة مهمة للغاية، ومهمة للتعاون وتبادل الآراء حتى نصل إلى حل إيجابي للقضية الليبية، وهذا سيصب في حل قضية الهجرة غير الشرعية».

مصر تقوم بأنشطة عديدة وقوية

وأوضح وزير خارجية إيطاليا، أن مصر تقوم بأنشطة عديدة وقوية لمنع الهجرة غير الشرعية، ولكن ما زال هناك بعض الممرات لهذه الهجرة، ولذلك نحن مستعدون لاستقبال المهاجرين الشرعيين من مصر، وقد أعلنا عن طرق تدريب المهاجرين الشرعيين واحتمالات أن يأتي الطلاب من دول غير أوروبية إلى إيطاليا للدراسة في روما.

وزير الخارجية الإيطالي: مصر دولة مهمة لتبادل الآراء والوصول لحل إيجابي بقضية ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي، أن اللقاءات التي عقدت اليوم تعزز العلاقات التاريخية القديمة بين مصر وإيطاليا، معقباً:" علينا أن نعمل معاً من أجل مواجهة التحديات الكبيرة، وخاصة في منطقة البحر المتوسط".

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي اليوم، قائلاً:" لابد أن نجد حلاً للقضية الليبية، ونتمنى أن نصل لحل بين الأطراف، حتى تتم الانتخابات البرلمانية، ويجب أن يكون هناك تعاون بين الأطراف الكبيرة التي تهتم بليبيا".

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي، أن مصر دولة مهمة للغاية لتبادل الآراء للوصول لحل إيجابي في قضية ليبيا، مؤكداً أن مصر تقوم بأنشطة قوية لمنع، الهجرة غير الشرعية، ولكن مازال هناك بعض الممرات لهذه الهجرة.

وتابع: "نحن مستعدون للترحيب بالمهاجرين الشرعيين من مصر، وهناك طرق تدريب المهاجرين الشرعيين".

وزير الخارجية الإيطالي: مصر من أهم الدول المصدرة للطاقة

أكد وزير الخارجية الايطالي ، أن مصر دوة مهمة للغاية ، مشيرا إلى أن هناك تعاون مشترك بين مصر وإيطاليا في مجال الطاقة .

ولفت وزير الخارجية الإيطالي ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره سامح شكري ، أن ايطاليا تتطلع لأن تكون ملتقى طاقة باعتبارها الدولة الصناعية الثانية في أوروبا .

وتابع : مصر أحد الدول المصدرة للطاقة ، وأنا متفائل بخصوص أوضاع المتوسط في الطاقة .

وبدأ ظهر اليوم الاحد الاجتماع الثنائي المغلق بين وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ ووزير الخارجية الإيطالي "أنطونيو تاياني".

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- "علاقات تاريخية صلبة تجمع بين البلدين، وشراكة اقتصادية تمثل نموذجاً للتعاون بين ضفتي المتوسط".