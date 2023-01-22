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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل من 3 آلاف دينار .. 5 سيارات 2022 في الكويت

سيارات أقل من 3 ألاف
سيارات أقل من 3 ألاف دينار

ينتشر داخل سوق السيارات الكويتي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2022 ، ويفضل المواطنين الكويتيون اقتناء السيارات الحديثة، وذلك بفضل المميزات التي تمتلكها هذه الطرازات وتتماشي مع مستقبل صناعة السيارات العالمي، وبالتالي يمكن للكويتيين اختيار السيارة الأنسب لهم ولاحتياجاتهم من تلك الإصدارات والتي تتماشي مع حجم نفقاتهم .

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يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ  أرخص 5 سيارات في الكويت أسعارها أقل من 3 آلاف دينار :

1- شانجان ألسفن موديل 2022

زودت سيارة شانجان ألسفن بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوه 105 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصلا لسعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 14.4 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود الي 45 لتر .

 شانجان ألسفن موديل 2022

تبدأ أسعار سيارة شانجان ألسفن موديل 2022 في السوق الكويتي للسيارات من 2950 دينار كويتي، ويصل الي 3500 دينار كويتي .

2- رينو سيمبول موديل 2022

تستخدم سيارة رينو سيمبول محرك سعة 1600 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر،  وقوة حصانيه تصل الي 102 حصان، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 45 لتر، وتستهلك السيارة 6.4 لتر لقطع 100 كم/ساعة، وتتسارع وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 11 ثانية.

 رينو سيمبول موديل 2022

سعر سيارة رينو سيمبول موديل 2022 في سوق السيارات الكويتي يصل الي 2999 دينار كويتي .

3- شيرى أريزو 3 موديل 2022

تمتلك سيارة شيرى اريزو 3 محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة حصانيه تصل الي 107 حصان، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 13 ثانية، وتستهلك 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

شيرى اريزو 3 موديل 2022

يبلغ سعر سيارة شيرى اريزو 3 موديل 2022 في الكويت 3 ألاف دينار كويتي .

4- فورد فيجو موديل 2022

تخرج قوة سيارة فورد فيجو من محرك سعة 1500 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 136 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 112 حصان، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 6 لتر لقطع 100 كم/ساعة، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 172 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 11.6 ثانية .

فورد فيجو موديل 2022

تقدم سيارة فورد فيجو موديل 2022 بأسعار تبدأ من 3100 دينار كويتي.

5- ام جى 5 موديل 2022

تستمد سيارة ام جى 5 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 118 حصان، وعزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، يتصل بعبلة تروس أوتوماتيك، تصل سعة خزان الوقود الي 45 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 180 كم/ساعة .

ام جى 5 موديل 2022

تأتي سيارة ام جى 5 موديل 2022 في السوق الكويتي للسيارات بأسعار تبدأ  من 3435 دينار كويتي .

شانجان ألسفن موديل 2022 رينو سيمبول موديل 2022 شيري أريزو 3 موديل 2022 فورد فيجو موديل 2022 ام جي 5 موديل 2022

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