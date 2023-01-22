لجذب ملايين المشاهدات.. زوجان يدخلان في تحديات أكل طعام بكمايات مهولة| فيديو

لجذب ملايين المشاهدات عبر السوشيال ميديا، تناول زوجان وجبات هائلة من الطعام تصل سعراتها الحرارية 5000 سرعة حرارية في الوجبة الواحدة.

راندي سانتل، وكاتينا ديجارنيت، يتنافسان في تناول الطعام ويسافران حول العالم للتنافس في تحديات الطعام، ويشاركان لقطات لأكلهما المهول عبر الإنترنت.

1000 تحدٍ

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قام سانتل بتحديات ضخمة تصل إلى 1135 تحديًا حتى الآن ويجري هذه التحديات الهائلة بشكل منتظم هائلة ، حيث يتناول في تحدياته البرجر وشرائح اللحم والسمك والبطاطا والبوريتو بوزن ثمانية أرطال.

التقى الزوجان بعد أن أرسل سانتيل رسالة إلى كاتينا ديجارنيت ليسألها عما إذا كانت ستنضم إليه في احد التحديات.

حب ومنافسة

على مدار الجولة التي استمرت تسعة أيام ، وقع الزوجان في حب بعضهما البعض.

لقد كانوا يستمتعون بتحديات الطعام معًا منذ ذلك الحين وسافروا حول العالم لتناول وجبات هائلة.

قال سانتل إنه على الرغم من كونهما تنافسيين في تناول الطعام ، فإنهما لا يرى أحدهما الآخر على أنه منافس ويدعمه كثيرًا.