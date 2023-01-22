عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عثر عليها محروقة .. بيان عاجل من شرطة الكويت بشأن لغز قضية الخادمة الفلبينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت وزارة الداخلية في الكويت اليوم الأحد، بيانًا كشفت فيه ملابسات قضية اعتبرها الرأي العام في الكويت لغزًا كبيرًا، وذلك بعد أن أعلنت القبض على المتهم بقتل فتاة عثر على جثتها محروقة أمس السبت في منطقة بر السالمي.

تفاصيل القضية

وقالت الوزارة في بيان رسمي عبر حسابها في "تويتر"، إن "رجال قطاع الأمن الجنائي تمكنوا من فك لغز قضية قتل فتاة في بر السالمي، خلال أقل من 24 ساعة من العثور على الجثة".

وأوضحت الوزارة أنه تم التوصل الى المتهم وضبطه، وجارٍ التحقيق معه لمعرفة ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

ولم يكشف البيان الرسمي عن هوية الفتاة المقتولة أو هوية المتهم الذي أشارت حسابات إخبارية إلى أنه "حدث كويتي".

ووفقاً لحساب "أمن ومحاكم" المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء في الكويت، فإن "المجني عليها كانت تعمل خادمة في منزل أسرة المتهم الذي قام باغتصابها وقتلها وحرق جثتها ورميها في البر".

الكويت.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الكويت .. عودة حركة الطيران والملاحة بـ3 موانئ بعد تعليقها مؤقتًا

وكانت وسائل الإعلام الكويتية قد أكدت مساء أمس السبت، عثور الجهات الأمنية على جثة امرأة مجهولة الهوية عليها آثار حروق، وتم إحالتها إلى الطب الشرعي.

وقالت صحيفة "الراي" نقلاً عن مصدر أمني، إن "الأدلة الجنائية تمكنت من رفع بصمات الجثة، وتبين أن جنسيتها فلبينية وعليها قضية تغيّب".

الكويت شرطة الكويت وزارة الداخلية وزارة الداخلية الكويتية بر السالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حركة مش مفهومة.. هكذا استفز شيكابالا جماهير الأهلي فهتفت ضده | شاهد

انفراجة قبل 2 فبراير.. الأهلي يزف بشرى سارة بشأن غرامة كهربا

يعرف إمكانيات كل لاعب في الفريق.. هذا هو المرشح الأقوى لتدريب الزمالك

15 % زيادة سنوية.. الحد الأقصى للتأمينات 2023.. وزيادة منتظرة في المعاشات

تجاوز في حق الزمالك.. كهربا يورط نفسه في أزمة جديدة

شوبير يكشف اسم المدير الفني الأقرب لخلافة فيريرا في الزمالك

السوق السوداء انهارت والدولار تراجع في البنوك|مفاجأة بسعر الأخضر مقابل الجنيه اليوم

هبوط أسعار الذهب.. والجرام يخسر 70 جنيها

موضوعات متعلقة

الكويت.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الكويت .. عودة حركة الطيران والملاحة بـ3 موانئ بعد تعليقها مؤقتًا

الكويت تعلن ارتفاع التضخم محليا في 2022

الكويت: وقف الملاحة البحرية في الموانئ بسبب تقلبات الأحوال الجوية

ظاهرة جوية تسيطر على سماء الكويت ونداء عاجل من وزارة الداخلية

قرار عاجل في الكويت بشأن شعار الدولة وصورة الأمير وولي العهد

فيتش تؤكد: تصنيف الكويت عند «AA-» مع نظرة مستقرة.. وتوقعات بانخفاض الدين الحكومي

الكويت .. تحرك عاجل من الحكومة بشأن إقامات آلاف من الوافدين

ترشيحاتنا

بشأن منصة سواهر .. بيان هام من الأمن العام السعودي

دار الإفتاء: غدا الاثنين أول أيام شهر رجب

"خائن بطبعه".. محاكمة هبة قطب لإهانتها الرجل المصري 19 فبراير

رفع الآذان وتكبيرات العيد في حفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج الموسيقية

مات ساجدًا.. المئات يشيعون جثمان رجل توفى أثناء صلاة العصر في سوهاج

استدعاء أمير مرتضى.. مجلس الزمالك يحسم مصير فيريرا بعد الهزيمة من الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. أسرع طريقة لتحضير البيتزا

مش تخينة.. شاهد| أول ظهور لـ إيمي سمير غانم بعد ولادة طفلها

منتشرة بالأسواق.. طبيب يحذر من شراء هذه الأجبان | تصيبك بالسرطان

في اليوم العالمي للحضن.. 3 فوائد لن تصدقها

فيديو

الطبق بـ 60 جنيها .. مفاجأة في أسعار اللحوم بمعارض أهلا رمضان

لقاءات خاصة مع نجوم حفل جوائز Joy awards

من الحذف للعودة.. القصة الكاملة لأزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان

اشتروا بسرعة.. تراجع الذهب ومفاجأة في سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ