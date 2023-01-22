استدعاء أمير مرتضى.. مجلس الزمالك يحسم مصير فيريرا بعد الهزيمة من الأهلي

استدعى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي وإسماعيل يوسف المدرب العام لحضور الاجتماع المنعقد حاليا لمجلس الإدارة لحسم مصير فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم .

ويعقد الاجتماع لحسم مصير فيريرا بعد الهزيمة من الأهلي أمس بثلاثية نظيفة ، في الدوري ، بالإضافة إلى الخروج من بطولة كأس مصر أمام بيراميدز ، ومناقشة جميع الاقتراحات في حالة استمراره من عدمه مع الفريق الأبيض.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك قد تواجد في مقر النادي اليوم لمواصلة مهام عمله، قبل مباراة الفريق المقبلة أمام غزل المحلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



يأتي ذلك بعدما ترددت أنباء بالأمس عن تقدم المشرف على الكرة باستقالته من منصبه بعد لقاء القمة

وسيعقد مرتضى منصور رئيس النادي مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء الاجتماع للإعلان عن القرارات.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، استعدادا للقاء غزل المحلة المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز .



وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء الأهلي بالأمس في الدوري، تدريبات استشفائية وتأهيلية على هامش مران اليوم الأحد.

ويستعد الزمالك للقاء غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك خسر من الأهلي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأحمر رصيده إلى 34 نقطة، ويبتعد بصدارة المسابقة، في حين توقف رصيد الأبيض عند 26 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.