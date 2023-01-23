عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل صيام أول رجب سنة أم بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب

صدى البلد

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شهر رجب من الأشهر الأربعة الحُرم، لقوله تعالى «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ» [التوبة : 36]، والأربعة الحُرم ثلاثة منها متواليات: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالمُحَرَّمُ، والفرد هو شهر رجب.
 

صيام أول رجب


وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال « هل صيام أول رجب سنة أم بدعة؟»، إن هناك أحاديث ورد أحاديث فى مجمل بيان فضل صيام النوافل منها ما رواه الإمام مسلم (( من صام يومًا تطوعًا فى سبيل من غير الفريضة باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا))، وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم الأثنين والخميس من كل إسبوع، فكل هذه الأحاديث فى مجملها تبين فضل صيام النافلة.

وأشار الى أن النوافل تبين مدى حب العبد لطاعة الله، أما بالنسبة لحديث فى صيام أول رجب فلم يرد حديث بعينه فى فضل صيام أول رجب، أما بالنسبة للدعاء فى أول رجب فكذلك لم يرد حديث يدل على ذلك ولكن علينا أن ندعو الله فى كل وقت ونحن الظن بالله فى قضاء الحوائج ورفع الكربات .

 

دعاء شهر رجب

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

 

دعاء أول ليلة من رجب 

( اللهم أقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وأرزقني من حيث لا أحتسب ). 

إنذار من الله بقرب يوم القيامة.. احذر علامة واحدة باقية للساعة

ساعة واحدة في اليوم لو حرصت عليها سترى العجب العجاب.. انتهز الفرصة

دعاء للحصول على وظيفة وزيادة الرزق .. ردده كل يوم

آية واحدة لو قرآتها بعد العصر رزقك الله من حيث لا تحتسب وفرج همك وقضى دينك

طاقة سورة الواقعة.. تجلب الرزق بسرعة لا تصدق

12 كلمة من قالها كل صباح كفاه الله الهم والحزن

شهر رجب وأفضل اعماله

شهر رجب له فضل عظيم؛ فهو أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى في قوله: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ» [التوبة: 36].

استدلت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك» بقول قتادة: «إن الله اصطفى صَفَايا من خلقه.. واصطفى من الشهور رمضانَ والأشهر الحرم.. فعظِّموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظَّمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل»، وتابعت: ومن تعظيم هذا الشهر: كثرة التقرب إلى الله تعالى بالعبادات الصالحة؛ من صلاة، وصيام، وصدقة، وعمرة، وذكر، وغيرها، وكذلك البعد عن المعاصي وارتكاب السيئات، لذا يقدم موقع صدى البلد فضل شهر رجب . 

لو حاسس إنك مخنوق والدنيا قفلت معاك.. عليك بـ5 وصايا من سيدنا علي

وصفة سحرية مجربة لكل من تأخر زواجها.. اقرأيها كل ليلة جمعة

أشعر بثقل الصلاة في قلبي ماذا أفعل؟.. 14 كلمة تعينك على العبادة

متى يقال دعاء الاستخارة في الصلاة.. قبل التسليم أم بعده؟

فضل شهر رجب 


يجب أن نعلم أن شهر رجب هو شهر من "الأشهر الحُرُم" وارتكاب المعاصي والذنوب فيها تكون أشد وزراً وأعظم حرمة من الأشهر العادية 
فـيجب ان نردد دائماً هذا الدعاء لنجدد توبتنا:"تُبنا إلى اللّٰه، ورجعنا إلى اللّٰه، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على ألا نعود إلى تلك المعاصى أبدًا، وبرئنا من كل دين مُخالف لدين الإسلام، استغفر اللّٰه العظيم وأتوب إليه، اللهم عفوًا وعافية."

صيام أول رجب صيام رجب حكم صيام رجب كاملا صيام شهر رجب دعاء أول ليلة من رجب دعاء شهر رجب هل صيام أول رجب سنة أم بدعة شهر رجب وأفضل اعماله فضل شهر رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف وغرامات ومنع من الحضور.. مفاجأة بشأن عقوبات كهربا وشيكابالا وجمهور الأهلي

8700 جنيه زيادة للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

رقم خيالي وشرط للرحيل.. مفاجأة في وجهة محمد صلاح المقبلة.. تفاصيل

الذهب يتراجع بقوة بعد خطاب الرئيس عن الدولار|ومفاجأة في عيار 21 الآن

حزنا على حبس ابنتها.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي بعد سرقة مجوهرات دينا الشربيني

الخطيب يزف بشرى لـ اللاعبين وخاصة كهربا

تعليق خالد الغندور على قرار مرتضى منصور بتجديد الثقة في فيريرا.. شاهد

دعاء أول ليلة في شهر رجب..يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب

ترشيحاتنا

تسبب ضيق وفشل التنفس.. الأطباء يحذرون من خدعة جديدة على التيك توك

بعد الهزيمة من الأهلي.. شبانة يشن هجوم ناري على صفقات الزمالك الجديدة

عمرها 3500 عام لملكة شهيرة.. حل لغز مقبرة ملكية في الأقصر

بعد مرور 40 عاما على انطلاقها .. نسخة خاصة من ميتسوبيشي أوتلاندر الرياضية |صور

عيار 24 يسجل 2,034 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الاثنين

طبقان من الحساء يسببان الإصابة بسرطان المعدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبقان من الحساء يسببان الإصابة بسرطان المعدة

5 وصفات منزلية كفيلة بزيادة الحيوانات المنوية والخصوية عند الرجل

علاج 5 أمراض غير متوقعة.. من الآن تناول الماء في وعاء نحاسي وإليك الأسباب

أقوى من المسكنات آلاف المرات.. 4 حيل خارقة للتخلص من ألم المفاصل

فيديو

درجة الحرارة صفر بهذه المنطقة.. رسالة تحذيرية من الأرصاد | تغطية خاصة

حذف وعودة..حل أزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان بعد اتهامه بالسرقة

رسوم دخول الامتحانات.. قرارات هامة تخص طلاب الثانوية العامة.. تفاصيل

استفزاز مشاعر المسلمين.. ردود غاضبة بعد حرق المصحف الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ