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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقطة القمة 125.. شيكابالا والشناوى يخطفان الأنظار بعد الديربي

الشناوي وشيكابالا
الشناوي وشيكابالا

حقق الأهلى فوزاً كبيراً على الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.


ونشر مجدى عبد الغني صورة عبر حسابه علي فيسبوك تجمع شيكابالا ومحمد الشناوي والأخير يُقبل رأس الاباتشي ويواسيه بعد المباراة". 


أغلق الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، صفحة مباراة الزمالك، وطالب  المدير الفني للأهلي من لاعبيه إغلاق ملف القمة والاستفادة من الدروس الكروية التى مرت بها المباراة .


وبدأ كولر وجهازه المعاون الترتيب والاستعداد لمباراة البنك الأهلي في الدوري، المقرر لها الثلاثاء المقبل، والتى ستكون آخر محطة للمارد الأحمر في الدوري قبل السفر للمغرب لخوض بطولة كأس العالم للأندية.


ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

 

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IMG_٢٠٢٣٠١٢٢_١٩٢٤٣٨
IMG_٢٠٢٣٠١٢٢_١٩٢٤٣٨
محمد الشناوي شيكابالا الدوري الممتاز الزمالك الأهلى

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