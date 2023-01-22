بعد ثلاثية الأهلى..مرتضى منصور يعتذر لجماهير الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يتقدم باعتذار لجماهير النادي بعد الخسارة التي تعرض لها الأبيض في لقاء القمة الأخير أمام الأهلي في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال رئيس النادي في المؤتمر الصحفي :" جماهير الزمالك نامت حزينة بالأمس ولكننا لا نتدخل في عمل المدير الفني ولا نفرض عليه رأي فيما يخص مشاركة أي لاعب من عدمه".

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا بحضور كل من اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة والمستشار أحمد جلال إبراهيم المستشار القانوني والرياضي لمجلس الإدارة وإسماعيل يوسف المدرب العام،.