أقوى من المسكنات آلاف المرات.. 4 حيل خارقة للتخلص من ألم المفاصل

قد يتسبب نمط الحياة الخامل وساعات العمل الطويلة في الشتاء في حدوث آلام في العضلات وتشنجات خاصة في الرقبة والكتف والظهر ومع ذلك، يمكن أن تعاني من تشنجات عضلية في أي جزء من الجسم مثل اليدين والقدمين وربلة الساق وأوتار الركبة والبطن. بدلاً من اللجوء إلى المسكنات، يمكنك تجربة مرخيات العضلات الطبيعية لتخفيف الضغط المفاجئ أو الضيق أو الانتفاخ في العضلات.



وفقا لموقع هيلث هناك مجموعة متنوعة من الأعشاب والمستخلصات النباتية التي يمكن أن تساعد على استرخاء عضلاتك وتخفيف الألم والوجع.

1. البابونج



البابونج هو عشب علاجي غني بمركبات الفلافونويد المضادة للالتهابات. قد يساعد في إدارة العديد من المشكلات، بما في ذلك الأرق وتشنجات العضلات وحمى القش والبرد والإنفلونزا. يساعد تدليك زيت البابونج العطري على العضلات المصابة على تحسين الدورة الدموية ويوفر الراحة من التشنجات. يمكنك شرب شاي البابونج لإرخاء العضلات المتيبسة. تساعد خصائص شاي البابونج المضادة للالتهابات والمضادة للتشنج في تقليل تقلصات الدورة الشهرية ومتلازمة ما قبل الحيض.

2. عصير الكرز



الكرز غني بمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات، والتي قد تساعد على استرخاء العضلات وتقليل تلف العضلات وتقرحها. أظهرت دراسة أن عصير الكرز الحامض ومستخلصاته يمكن أن تساعد الرياضيين على تخفيف التواء العضلات والإصابات. بالإضافة إلى ذلك، يساعد عصير الكرز في تقليل تلف العضلات ويساعد في التعافي بشكل أسرع.

3. التوت البري



التوت الأزرق غني بالمواد المضادة للأكسدة ومضادات الالتهاب التي تساعد على استرخاء العضلات وتعزيز الانتعاش بعد التمرين. قد يساعد تكميل نظامك الغذائي بالتوت الأزرق في تحسين أداء التمرين وتقليل علامات الالتهاب).

يمكن أن يساعد تناول عصير التوت قبل وبعد التمرين على التعافي بشكل أسرع من أي تلف في العضلات.

قد يساعد العنب البري أيضًا في تخفيف آلام العضلات المزمنة والالتهابات المرتبطة بهشاشة العظام ويساعد في تحسين الوضع والحركة لدى كبار السن.

4. عصير الرمان

يعد تناول عصير الرمان طريقة صحية أخرى لتخفيف وجع العضلات ويقلل من تلف العضلات ويساعد في التعافي بشكل أسرع كما يقلل عصير الرمان وجع عضلات الكوع المتيبسة.