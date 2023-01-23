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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تضامن النواب تناقش مشروع قانون دعم قادرون باختلاف.. ننشر الموارد الجديد للصندوق

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة التضامن و الأسرة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الإثنين، لاستعراض ومناقشة مشروع القانون المقدم من المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس و 60نائبا، بدعم صندوق قادرون باختلاف، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية و الدفاع  والأمن القومي.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (٢٢٠) لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:

- هيئة قناة السويس: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.

- صندوق تحيا مصر: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

- صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.

- فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.

وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:

- القانون رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٥ بنظام هيئة قناة السويس.

- القانون رقم (٥٩) لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

- القانون رقم (٨٤) لسنة ٢٠١٥ بإنشاء صندوق تحيا مصر.

- قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠١٨.

- قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٢) لسنة ١٩٧٩ بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وتنص المادة الثانية على أنه تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (١) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالى الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

قادرون باختلاف صندوق قادرون بإختلاف دعم صندوق قادرون باختلاف مجلس النواب النواب

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