رئيس الخطة والموازنة بالنواب: 90 مليار جنيه تكلفة الواردات المصرية هذا العام

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يضخ فى شرايين الاقتصاد المصري سنويا ما يقرب من 110 إلى 115 مليار دولار، موضحا أن هذا العام تم ضخ 115 مليار دولار لتلبية كافة الاحتياجات.

وأضاف "الفقي" خلال حواره التليفزيونى ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن جميع الواردات المصرية كلفت الدولة هذا العام 90 مليار دولار والـ 20 مليار دولار يتم تسديد قسط الديون الخاصة بالقروض، ولم يتم التخلف عن تسديد قسط الديون يوما واحدا.

وتابع فخري الفقي، أن ارتفاع أسعار السلع جاء نتيجة ارتفاع أسعارها في الخارج ويتم استيرادها بهذه الأسعار المرتفعة، وهذا نتيجة الأزمة التي تشهدها جميع دول العالم…