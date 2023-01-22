خالد الغندور يعلن عودة أحمد توفيق لبيراميدز حتي 2025

أعلن الاعلامي خالد الغندور عن انتقال اللاعب أحمد توفيق الي نادي براميدز لمدة عاميين .



وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" بيراميدز يعلن عودة لاعبه السابق "أحمد توفيق"

بعقد جديد لمدة موسمين حتي عام 2025 ".

يذكر أن أحمد توفيق لعب من قبل في صفوف أندية المنصورة والزمالك وبيراميدز، قبل أن ينتقل بداية الموسم الجاري إلى البنك الأهلي، ليعود مجددا إلى صفوف «السماوي».

ولد أحمد توفيق في 1 أكتوبر عام 1991 بالشرقية، وتدرج في المنتخبات الوطنية بأعمارها المختلفة، وحمل الصفة الدولية في سبتمبر عام 2015، ولعب 4 مباريات دولية بقميص المنتخب الوطني.