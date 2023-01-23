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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبقان من الحساء يسببان الإصابة بسرطان المعدة

صدى البلد

يعد الصوديوم من بين أكبر عوامل الخطر للإصابة بسرطان المعدة فهو يتلف بطانة المعدة وقدتمت دراسة الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من الملح وجدوا ليهم فرصة أكبر بالإصابة بسرطان المعدة فهناك وجود ارتباط محتمل بين أطباق معينة تعتمد على الحساء وارتفاع معدل الإصابة بالمرض.

علاقة الحساء بسرطان المعدة

الدامبلنغ هو نوع من أطباق المعجنات الصغيرة النشوية وتضاف في الشوربة

في عام 2012، قامت دراسة كورية نُشرت في مجلة Nutrients بتقييم العلاقة بين أطباق الحساء المختلفة والإصابة بسرطان المعدة وأشار الباحثون إلى أن مستويات عالية من الصوديوم في النظام الغذائي وجدت في أطباق تحتوي على المعكرونة النودلز ولكن ارتبط تناول كميات كبيرة من معكرونة النودلز والدامبلنغ بزيادة كبيرة في الإصابة بسرطان المعدة.

على الجانب الآخر يعد الدامبلنغ هو نوع من أطباق المعجنات الصغيرة النشوية وتضاف في الشوربة، وهذا العجين يصنع من الخبز والطحين والبطاطا وأحياناً يضاف لها لحم السمك أو البقر والخضروات، يتم طبخها بواسطة القلي أو الغلي أو التبخير، هذه الأكلة منتشرة في العديد من دول العالم وبعدة أنواع ويعتقد أن أصلها من الصين.
وفقا لموقع express.co.uk يعد السبب الرئيسي للإصابة بسرطان المعدة في هذه الأطباق هو الملح، لكن المكون الرئيسي الآخر هو الكربوهيدرات المكررة، والمعروفة أيضًا باسم الكربوهيدرات البسيطة أو المصنعة، والتي تم تجريدها من العناصر الغذائية بشكل أساسي، لقد ارتبط الاستهلاك المتكرر للنشا بارتفاع معدل الإصابة بسرطان المعدة وسرطان المريء.


 

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طبقان من الحساء يسببان الإصابة بسرطان المعدة

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طبقان من الحساء يسببان الإصابة بسرطان المعدة

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