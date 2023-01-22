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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون بيض ولبن .. طريقة عمل تورتة الشيكولاتة

تورتة الشيكولاتة
تورتة الشيكولاتة

تعد تورتة الشيكولاتة من الأكلات الشهية التى يحبها الكبار والصغار ولكن تكلفتها كبيرة لذا تبتعد النساء عن عملها وتفضل الكيك العادي

نقدم لكم طريقة عمل تورتة الشيكولاتة بدون بيض و لبن من خلال وصفة الشيف أمانى رفعت 

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مقادير تورتة الشيكولاتة :
2 وربع كوب دقيق
2 كوب سكر
1 كوب كاكاو غير محلى
2 ملعقة صغيرة بيكينج صودا
نصف ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة كبيرة فانيليا
ثلثى كوب زيت
2 ملعقة كبيرة خل ابيض
2 كوب ماء بارد

تورتة الشيكولاتة بتزين بسيط
تورتة الشيكولاتة بتزين بسيط

طريقة عمل تورتة الشيكولاتة:
* ضعي كل المقادير الجافة فى بولة واخلطيها مع بعضها جيدا 
* في بولة اخرى اخلطي الفانيليا مع الخل والزيت والماء البارد  

*ضعي المكونات السائلة على الجافة ببطء شديد واستمري فى تحريك المضرب أثناء الإضافة وبعدها حتى تحصلي على القوام المناسب.
*في صينية مبطنة بالسمنة اسكبي الخليط وادخليه فرن ساخن مسبقا على درجة عالية حتى تنضج كيكية الشيكولاتة وتخرج وتترك حتى تبرد.

 وتقدم تورتة الشيكولاتة ويمكن اضافة صوص شيكولاتة سائلة أو كريمة كما يمكن تقسيمها طبقات ووضع الشيكولاتة بين كل واحدة 

تورتة الشيكولاتة طريقة عمل تورتة الشيكولاتة مقادير تورتة الشيكولاتة طريقة عمل تورتة تورتة الشيكولاتة بدون بيض

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