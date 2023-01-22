رئيس الهيئة العامة للكتاب: معرض القاهرة الأكبر إقليميا وعالميا على المستوى الجماهيري

قال الدكتور أحمد بهي الدين ، رئيس الهيئة العامة للكتاب ، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الأكبر إقليميا وعالميا على المستوى الجماهيري، مشيرا الى أنه يعبر عن استمرار حالة الوعي المصرية طول الوقت، بالإضافة إلى وجود ثقافة منتشرة بين كل المصريين.



وأضاف بهي الدين ، خلال لقائة مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاحد ، أن مصر تقدم معرض القاهرة للكتاب رغم كل الظروف المحيطة في مصر والعالم ، مشيرا الى أن مصر لديها علم المصريات الذي تفردت له بين دول العالم ، منوها أن معرض القاهرة الدولي للكتاب اطلق مبادرة للكتب ذات الأسعار المنخفضة .

وتابع :"القادرون بإختلاف وكل ذوى الهمم يدخلون معرض القاهرة الدولى للكتاب مجاناً الى جانب كل مرافقيهم ، مشيرا الى أن سعر تذكرة دخول معرض القاهرة الدولى للكتاب 5 جنيهات " منوها أن معرض القاهرة الدولى للكتاب ثانى اكبر معرض على مستوى العالم .