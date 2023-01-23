ريال مدريد يفوز على أتليتك بلباو ويواصل مطاردته لبرشلونة على صدارة الليجا

نجح فريق ريال مدريد في الفوز على نظيره أتليتك بلباو، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء الهدف الأول عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 24، ثم أضاف كروس الهدف الثاني في الدقيقة 91.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي - روديجر - ميليتاو - ناتشو

خط الوسط: فالفيردي - كامافينجا - سيبايوس

خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - أسينسيو

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 41 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة، بينما يأتي فريق أتليتك بلباو في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.