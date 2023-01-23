أوناجم كان نعمة وغياب فتوح مؤثر.. شبانة يعلق على صفقات الزمالك الجديدة

أشاد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك تأثر بشكل كبير بغياب أحمد فتوح عن المباريات الأخيرة، مؤكدًا بأن اللاعب لازال لديه وقتًا طويلًا من أجل العودة لقيادة الجبهة اليسرى مجددًا.

وقال شبانة في تصريحات خلال برنامجه بوكس تو بوكس: "الصفقات الجديدة أضافت للزمالك أم لا، فهل الفريق الأبيض استفاد من مصطفى شلبي، ولماذا لم يظهر بالمستوى المأمول ونفس الأمر بالنسبة لعمرو السيسي، ومصطفى الزناري، فهل ينفع أن يتواجد في الزمالك 3 محترفين لم يستفد منهم، وأوناجم كان نعمة مقارنة بمحترفين الزمالك الحاليين".

وواصل: "الأهلي كان يسبق أندية كبيرة في تصنيف الأندية العالمية، وعلى الزمالك المحافظة على استقرار النادي والبحث عن المنافسة بقوة على بطولة افريقيا، وأصبح الفريق الأبيض قبل كل موسم موعد انطلاق دور المجموعات يعيش في أزمات، وبعد الخروج من افريقيا يحاولون استعادة أنفسهم للفوز ببطولة محلية".

وزاد: "محمود علاء لاعب كبير، ومحمود شبانة متألق مع سموحة، ولكن إذا الزمالك لديه بنود في العقود تتيح له استعادة أي لاعب فلا مانع من ذلك".