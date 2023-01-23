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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كبير الاثريين: مصر ستشهد احتفالا اسطوريا خلال افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

أكد الدكتور مجدي شاكر كبير الاثريين، أن مصر ستشهد احتفالا اسطوريا خلال افتتاح المتحف المصري الكبير، مضيفا أن من المرتقب افتتاح المتحف خلال العام الحالي.

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«القاهرة الإخبارية» تستعرض أول حفل جماهيرى فى المتحف المصرى الكبير

وأضاف مجدي شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن المتحف المصري الكبير حلم ينتظره العالم أجمع، لافتا إلى أن هناك استعدادت كبيرة لهذا الحدث الضخم والأهم في السياحة العالمية.


وتابع الدكتور مجدي شاكر كبير الاثريين، أنه سيكون اكبر واغلى متحف على مستوى العالم، لافتا إلى أن هذا المتحف له عائد كبير على مصر وكل المصريين. 


وفي السياق نفسه أشار إلى أن المتحف المصرى الكبير من المتوقع أن يحقق ٥ مليون سائح لمصر، مستدركا أن هذا المتحف سيكون الوحيد من نوعه الصديق للبيئة. 
 

 

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