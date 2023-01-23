كبير الاثريين: مصر ستشهد احتفالا اسطوريا خلال افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الدكتور مجدي شاكر كبير الاثريين، أن مصر ستشهد احتفالا اسطوريا خلال افتتاح المتحف المصري الكبير، مضيفا أن من المرتقب افتتاح المتحف خلال العام الحالي.

وأضاف مجدي شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن المتحف المصري الكبير حلم ينتظره العالم أجمع، لافتا إلى أن هناك استعدادت كبيرة لهذا الحدث الضخم والأهم في السياحة العالمية.



وتابع الدكتور مجدي شاكر كبير الاثريين، أنه سيكون اكبر واغلى متحف على مستوى العالم، لافتا إلى أن هذا المتحف له عائد كبير على مصر وكل المصريين.



وفي السياق نفسه أشار إلى أن المتحف المصرى الكبير من المتوقع أن يحقق ٥ مليون سائح لمصر، مستدركا أن هذا المتحف سيكون الوحيد من نوعه الصديق للبيئة.

