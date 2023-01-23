حبس شخص لحيازته كمية من نبات البانجو

أمرت جهات التحقيق، حبس شخص 4 ايام على ذمه التحقيقات التي تجري معه لحيازته كمية من نبات البانجو في عين شمس.

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط كمية من نبات البانجو المخدر بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة عين شمس مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة القسم، وبحوزته “كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت 4,500 كيلو جرام - هاتف محمول”.