عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين: اعتمادات مالية غير مسبوقة للمخازن للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للسلع

صدى البلد

قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ القطاع يتحكم في السوق من خلال عدة محاور، مثل إتاحة الفرصة وتوفيرها، وهو ما يؤدي إلى اتزان الأسعار، يالإضافة إلى محور الرقابة.

وأضاف زايد خلال حوارهببرنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «CBC»، أن القيادة السياسية حريصة في ظل الأوضاع الراهنة على اعتمادات مالية غير مسبوقة في التوسع في المخازن الكبرى، حتى وصلنا إلى 1500 مخزن، بمخزون استراتيجي يصل إلى 6 شهور.

 

وتابع، أن القمح والزيت والصويا والذرة الصفراء متاحة، مشيرًا إلى أنه جرى تحديد السعر قبل الزراعة، وهو ما شجع المزارعين على الزراعة: «لدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفينا حتى شهر إبريل، وهذا أمر غير مسبوق، فقد تحولنا إلى الصوامع الجديدة، وبدأنا نخزن 4.2 مليون طن قمح».

 

وأكد، أن الوزارة بدأت في طرح القمح من خلال البورصة السلعية للقطاع الخاص، وتم إتاحة دقيق لإنتاج الخبز للقطاع الخاص في المخابز السياحية، لافتًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حوالي شهرين إلى 3 شهور، كما جرى اعتماد نظام الزراعات التعاقدية في البنجر وقصب السكر، وهو ما يؤدي إلى التوسع في الزراعة وسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.

 

التموين التجارة الداخلية الصوامع القمح اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف وغرامات ومنع من الحضور.. مفاجأة بشأن عقوبات كهربا وشيكابالا وجمهور الأهلي

انفراجة قبل 2 فبراير.. الأهلي يزف بشرى سارة بشأن غرامة كهربا

يعرف إمكانيات كل لاعب في الفريق.. هذا هو المرشح الأقوى لتدريب الزمالك

15 % زيادة سنوية.. الحد الأقصى للتأمينات 2023.. وزيادة منتظرة في المعاشات

دعاء شهر رجب.. يفتح لك الأبواب المغلقة اغتنم الفرصة من الآن للفجر

تعليق خالد الغندور على قرار مرتضى منصور بتجديد الثقة في فيريرا.. شاهد

رسميا .. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك بعد انتقال هذا اللاعب للدورى السعودي

رقم خيالي وشرط للرحيل.. مفاجأة في وجهة محمد صلاح المقبلة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عيار 21 يستقر.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 23-1-2023

فضائل شهر رجب .. وهل يتضاعف فيه أجر المزكي والصائم؟ الإفتاء تجيب

حزنا على حبس ابنتها.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي بعد سرقة مجوهرات دينا الشربيني

بعد تجديد حبسها.. 5 صور لـ البلوجر هدير عاطف

مهاجم محلي وأجنبي يقتربان من الانضمام إلى الزمالك

اغلقت فتحة الساق.. جميلة عوض تعدل تصميم فستانها فى ‏joy awards

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر من نص مليون.. نانسي عجرم تثير الجدل بعد ظهورها بفستان من إيلى صعب

اغلقت فتحة الساق.. جميلة عوض تعدل تصميم فستانها فى ‏joy awards

قلدت النجمة جينيفر لوبيز.. بسنت شوقى تثير الجدل بنفس الفستان.. والجمهور :هى أحلى

بالريش.. ميريهان حسين تثير الجدل من حفل Joy Awards

فيديو

درجة الحرارة صفر بهذه المنطقة.. رسالة تحذيرية من الأرصاد | تغطية خاصة

حذف وعودة..حل أزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان بعد اتهامه بالسرقة

رسوم دخول الامتحانات.. قرارات هامة تخص طلاب الثانوية العامة.. تفاصيل

استفزاز مشاعر المسلمين.. ردود غاضبة بعد حرق المصحف الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ