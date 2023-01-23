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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العمر يلعب دورا هاما.. روشتة طبية عن مرض الزهايمر والتعامل معه

صدى البلد

قالت هالة سويد، رئيس قسم طب المسنين بجامعة عين شمس، إن مرض الزهايمر نوع من أنواع  الخرف، والذي يحدث نتيجة حدوث ضمور وتغيرات في خلايا المخ، متابعة: أسباب الإصابة بالمرض حتى الآن غير معلومة.

 

وأضافت “هالة سويد” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي” هناك خطوات لتقليل حدوثة، من خلال الحفاظ على مستوى السكر والضغط والحياة الصحية، متابعة: الالتهابات المزمنة أحد أسباب الإصابة بالزهايمر.

وشددت على أن عنصر العمر يلعب دورا هاما في الإصابة بالزهايمر، متابعة: نسبة إصابة أصحاب الـ 85 عام تصل إلى 32%، وليس من الضروري أن يصب كل كبار السن بالزهايمر.

وأكملت: المصابين بالقلب أو السكر أو الضغط، معرضين بشكل كبير وقوي بالإصابة بالزهايمر، وذلك لأنهم معرضين لتكوين الجلطات

ونصحت المواطنين بضرورة التوجه لطبيب متخصص، فور وصولهم إلى سن الـ60، وذلك تجنبا وتقليلا لحدوثه، مشيرة إلى أن إضطراب الغدة الدرقية يتسبب في ضعف الذاكرة.

الزهايمر مرض الزهايمر خلايا المخ السكر الغدة الدرقية اخبار التوك شو

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