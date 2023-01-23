تعرف على سبب عدم ظهور خالد الغندور بعد ثلاثية الأهلي

أعلن الإعلامي خالد الغندور، على عدم ظهور عقب مباراة الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في بطول الدور العام.

ورد خالد الغندور علي احد الصفحات المشجعة للنادي الأهلي قائلا: "أنا خارج مصر و لم اصرح بكلمة علي صفحتي و لم اتحدث او اظهر في اي مكان يبقي ازاي بتنزلوا كلام علي لساني لم يحدث هو انتوا بتفرحوا لما تألقوا كلام لم يحدث و كمان تخلوا الناس تعلق علي كلام كذب".



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل.