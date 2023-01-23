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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على سبب عدم ظهور خالد الغندور بعد ثلاثية الأهلي

صدى البلد

أعلن الإعلامي خالد الغندور، على عدم ظهور عقب مباراة الأهلي والزمالك والتي انتهت بفوز النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في بطول الدور العام.

ورد خالد الغندور علي احد الصفحات المشجعة للنادي الأهلي قائلا: "أنا خارج مصر و لم اصرح بكلمة علي صفحتي و لم اتحدث او اظهر في اي مكان يبقي ازاي بتنزلوا كلام علي لساني لم يحدث هو انتوا بتفرحوا لما تألقوا كلام لم يحدث و كمان تخلوا الناس تعلق علي كلام كذب".


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل.

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IMG-20230123-WA0043
الاعلامي خالد الغندور مباراة الأهلى والزمالك الدوري الممتاز فوز النادي الأهلي الأهلي والزمالك ثلاثية الاهلي

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