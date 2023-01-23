نادر السيد: مستوى الزمالك وحش وغياب فتوح أثر على مستوى الفريق

كشف نادر السيد حارس مرمى الأهلي و الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن أداء الفريق الأبيض خلال المرحلة الأخيرة لم يرتقى منذ فترة قائلا: "مستوى لاعبى الزمالك وحش".

وأوضح نادر السيد خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس عبر برنامج ملعب البلدوزر المذاع على قناة الشمس الذى يقدمه مجدى عبد الغنى غياب أحمد فتوح عن تشكيل فريق الزمالك آثر بالسلب بسبب قدرات اللاعب في الجبهة اليسرى ولا يوجد بديل قادر على تعويضه في تشكيل الفريق الأبيض.

وأشار نادر السيد، إلى أنه لابد من استمرار المدير الفنى لفريق الزمالك البرتغالى فيريرا لعودة الاستقرار مرة أخرى .