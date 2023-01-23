عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل هاتف للشباب والفئة المتوسطة من أوبو يمكنك شراؤه في 2023

أفضل هاتف للشباب
أفضل هاتف للشباب والفئة المتوسطة من أوبو

قدمت شركة أوبو الصينية بداية العام الماضي هاتف OPPO A96 والذي يعد واحدا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية المنافسة لهواتف سامسونج وشاومي نظرا لقدرات المعالج الذي يعمل به، بالإضافة إلى قدرات الشاشة والكاميرا والبطارية.   

 

ويبدأ سعر هاتف أوبو OPPO A96 في السوق المصري، من حوالي 8 آلاف جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب نسخة الهاتف ، وأيضا يختلف السعر من متجر لآخر . 

 

وجاء هاتف أوبو OPPO A96 ، بشاشة عالية الدقة من نوع OLED، بقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض FHD +، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ودعم التدرج اللوني DCI-P3، مع نوتش صغير في أعلى الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

 

ويقدم هاتف أوبو OPPO A96  كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرLED مثبت ضمن جزيرة الكاميرا، مع كاميرا أمامية للتصوير السيلفي مميزة بدقة 16 ميجابكسل.  

 

ويحتوى هاتف أوبو OPPO A96 ،  على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط، تقوم بشحن البطارية بالكامل عبر منفذ USB -C، في غصون 63 دقيقة فقط.

 

ويعمل هاتف أوبو OPPO A96  بمعالج للفئة المتوسطة من نوع Snapdragon 695 شركة كوالكوم الأميركية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، كما يدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي رام افتراضية بسعة 5 جيجابايت.


 

 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف وغرامات ومنع من الحضور.. مفاجأة بشأن عقوبات كهربا وشيكابالا وجمهور الأهلي

8700 جنيه زيادة للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الذهب يتراجع بقوة بعد خطاب الرئيس عن الدولار|ومفاجأة في عيار 21 الآن

الخطيب يزف بشرى لـ اللاعبين وخاصة كهربا

حزنا على حبس ابنتها.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي بعد سرقة مجوهرات دينا الشربيني

قرار صادم من رابطة الأندية على شكوى الزمالك ضد كهربا

تعليق خالد الغندور على قرار مرتضى منصور بتجديد الثقة في فيريرا.. شاهد

رسميا .. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك بعد انتقال هذا اللاعب للدورى السعودي

ترشيحاتنا

الطن بـ32 ألف جنيه| أسعار الذهب والدولار والحديد ضمن نشرة خدمات صدى البلد

بمناسبة العام الجديد| الصين تنشر لقطات جديدة للقمر.. صور

أفضل هاتف للشباب والفئة المتوسطة من أوبو يمكنك شراؤه في 2023

سعر أرخص سيارة موديل 2023 في السعودية .. صور

لماذا يعد رجب من الأشهر الحرم؟.. لسبب لا يعرفه كثيرون

كهربا أمام أزمة جديدة.. القرار في يد لجنة الانضباط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. عادة وقت النوم تزيد من خطر الإصابة بالصلع وطبقان من "الحساء" يسببان الإصابة بسرطان المعدة

تقوم بها ملايين النساء .. عادة وقت النوم تزيد من خطر الإصابة بالصلع

بعد جدل أحقيته بنوبل.. دار النشر تكشف حقيقة حذف أجزاء من كتاب لتوفيق الحكيم

تسبب ضيق وفشل التنفس.. الأطباء يحذرون من خدعة جديدة على التيك توك

فيديو

درجة الحرارة صفر بهذه المنطقة.. رسالة تحذيرية من الأرصاد | تغطية خاصة

حذف وعودة..حل أزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان بعد اتهامه بالسرقة

رسوم دخول الامتحانات.. قرارات هامة تخص طلاب الثانوية العامة.. تفاصيل

استفزاز مشاعر المسلمين.. ردود غاضبة بعد حرق المصحف الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ