أفضل هاتف للشباب والفئة المتوسطة من أوبو يمكنك شراؤه في 2023

قدمت شركة أوبو الصينية بداية العام الماضي هاتف OPPO A96 والذي يعد واحدا من أفضل هواتف الفئة المتوسطة والشبابية المنافسة لهواتف سامسونج وشاومي نظرا لقدرات المعالج الذي يعمل به، بالإضافة إلى قدرات الشاشة والكاميرا والبطارية.

ويبدأ سعر هاتف أوبو OPPO A96 في السوق المصري، من حوالي 8 آلاف جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب نسخة الهاتف ، وأيضا يختلف السعر من متجر لآخر .

وجاء هاتف أوبو OPPO A96 ، بشاشة عالية الدقة من نوع OLED، بقياس 6.43 بوصة، وبجودة عرض FHD +، وبدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ودعم التدرج اللوني DCI-P3، مع نوتش صغير في أعلى الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف أوبو OPPO A96 كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرLED مثبت ضمن جزيرة الكاميرا، مع كاميرا أمامية للتصوير السيلفي مميزة بدقة 16 ميجابكسل.

ويحتوى هاتف أوبو OPPO A96 ، على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط، تقوم بشحن البطارية بالكامل عبر منفذ USB -C، في غصون 63 دقيقة فقط.

ويعمل هاتف أوبو OPPO A96 بمعالج للفئة المتوسطة من نوع Snapdragon 695 شركة كوالكوم الأميركية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، كما يدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي رام افتراضية بسعة 5 جيجابايت.



