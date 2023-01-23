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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير مكتب الرئيس الأوكراني يدعو إلى استمرار تدفق الدعم العسكري لبلاده

صدى البلد

دعا مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولاك، أمس الأحد، جميع حلفاء وشركاء أوكرانيا إلى الاتحاد لتزويد أوكرانيا بالموارد اللازمة للحفاظ على الأمن العالمي.

 


وقال بودولاك في تصريحات - نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية- "يتعين على الشركاء إدراك حقيقة أن هناك ثقبا في سفينة العالم والجزء الأوكراني من طاقم تلك السفينة يقاتل من أجل بقائها طافية".

 


وأضاف المسئول الأوكراني " انتظار انتهاء الأزمة لن ينجح هذه المرة، بل ولإنقاذ السفينة يجب على الجميع التصرف بشكل متناسق، وهذا يعني توفير المزيد من الأسلحة والمال لأوكرانيا".


ولفتت وكالة "يوكرينفورم" إلى أن تصريحات بودولاك تأتي بعد عدة تقارير إعلامية تفيد بأن عددًا من الدول لا يمكنها نقل دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا دون موافقة ألمانيا.
 

 

مدير مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولاك يوكرينفورم

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