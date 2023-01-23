وفاة الكاتب الصحفي سيد عبدالعاطي رئيس التحرير الأسبق لجريدة الوفد

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم ، الكاتب الصحفى سيد عبدالعاطي رئيس التحرير الأسبق لجريدة الوفد بعد صراع مع المرض.

وكتب كارم محمود عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق عبر صفحته على فيس بوك قائلا:" لله ما أعطى، ولله ما أخذ…إنا لله وإنا إليه راجعون…صعدت إلى بارئها، منذ قليل، روح الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سيد عبدالعاطي، الصديق الغالي والأخ الحبيب، بعد صراع مع المرض استمر قرابة الثلاثة أشهر، جعلها الله في ميزان حسناته، وعوضه عنها خيرا في الجنة بإذن الله تعالى".

وتابع قائلا:" نعزي أنفسنا جميعا: زملاؤه واصدقاؤه ومحبيه، في صديق خلوق مخلص، وصحفي متفان شديد التميز، وإنسان شريف ونبيل".