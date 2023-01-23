شاهد.. محمد هنيدي برفقه ثعبان ودب من زيارته في دبي

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا فيديوهات للفنان محمد هنيدي، أثناء زيارته لدبي، عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات القصيرة “تيك توك”.

وظهر محمد هنيدي في الفيديو الأول وهو يضع حول رقبته ثعبان، بينما ظهر في الفيديو الثاني بجانب دب كبير وهو يطعمه.

“نبيل الجميل أخصائي تجميل"

حقق فيلم “نبيل الجميل أخصائى تجميل” للفنان محمد هنيدى إيرادات مرتفعة ليتصدر شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه والأفلام المعروضة في دور العرض المصرية.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 717,896 ألف جنيه، في دور العرض السينمائية في مصر فقط.

“نبيل الجميل اخصائي تجميل” بطوله محمد هنيدى ونور و مادلين طبر احمد فواد سليم ورحمه احمد محمد سلام، ومحمود حافظ حجاج عبد العظيم تأليف امين جمال محمد محرز إخراج خالد مرعي.

تدور أحداث الفيلم حول نبيل طبيب التجميل الناجح ،ومواقف كوميديه بينه وبين بطلات العمل نور والفنانة مادلين طبر ورحمه احمد.

محمد هنيدى وفيلم نبيل الجميل

ونشر الفنان محمد هنيدي فيديو بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن بعض تفاصيل فيله الجديد “نبيل الجميل أخصائي تجميل ” كما يرد فيه على بعض تساؤلات الجمهور.

وقال محمد هنيدي: “أحببت كثيرا شخصية دكتور التجميل، والفيلم يحاول أن ينافش ضرورة إجراء عمليات تجميل ولكن من الداخل، والهدف الأول من العمل هو الضحك”.