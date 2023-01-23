الطن بـ32 ألف جنيه| أسعار الذهب والدولار والحديد ضمن نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عددا من الخدمات لقرائه، من أسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد، بعدما هبط حوالي 2.36 جنيه مقارنة بأعلى سعر وصل إليه وهو 32.05 جنيه الأربعاء 11 يناير.

يهتم الكثير بـ أسعار الحديد والأسمنت اليوم “مواد البناء”، خاصة الراغبين في البناء، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023.

هبطت أسعار الذهب اليوم مقارنة بأعلى مستوى لها الأربعاء 11 يناير 2023 وهي 1950 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية، فيما هبط سعر الجرام عيار 14 إلى دون 1200 جنيه.

قد يتعرض الكثير إلى مواقف طارئة في المنازل أو أي مكان، ولا يعلم أرقام الطوارئ وأبرزها أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف.

يتطلع المصريين يوميًا للتعرف على مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، إذ يهتم الكثير بها، ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف عليها بحسب كل مدينة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظاهرة جوية تكون على عدة مناطق خلال ساعات قليلة من الآن، ضمن حالة الطقس اليوم.