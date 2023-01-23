عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطن بـ32 ألف جنيه| أسعار الذهب والدولار والحديد ضمن نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عددا من الخدمات لقرائه، من أسعار  الذهب والدولار والحديد والأسمنت ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ، فضلا عن حالة الطقس ونستعرضها فيما يلي:

خسائر حادة للدولار الآن|الأخضر يتراجع بقوة عالميًا ويهبط محليًا بأكثر من 2 جنيه

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد، بعدما هبط حوالي 2.36 جنيه مقارنة بأعلى سعر وصل إليه وهو 32.05 جنيه الأربعاء 11 يناير.

 

8700 جنيه زيادة للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

يهتم الكثير بـ أسعار الحديد والأسمنت اليوم “مواد البناء”، خاصة الراغبين في البناء، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم الاثنين الموافق 23 يناير 2023.

 

الذهب يتراجع بقوة بعد خطاب الرئيس عن الدولار|ومفاجأة في عيار 21 الآن

هبطت أسعار الذهب اليوم مقارنة بأعلى مستوى لها الأربعاء 11 يناير 2023 وهي 1950 جنيها لعيار 21 بدون مصنعية، فيما هبط سعر الجرام عيار 14 إلى دون 1200 جنيه.

 

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

قد يتعرض الكثير إلى مواقف طارئة في المنازل أو أي مكان، ولا يعلم أرقام الطوارئ وأبرزها أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يتطلع المصريين يوميًا للتعرف على مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، إذ يهتم الكثير بها، ويقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف عليها بحسب كل مدينة.

 

الأرصاد تحذر من ظاهرة قادمة خلال ساعات| والصغرى تسجل درجة واحدة بهذه المنطقة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظاهرة جوية تكون على عدة مناطق خلال ساعات قليلة من الآن، ضمن حالة الطقس اليوم.

اسعار اسعار الذهب الذهب والدولار حالة الطقس نشرة خدمات صدى البلد أسعار الحديد والأسمنت اليوم مواقيت الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف وغرامات ومنع من الحضور.. مفاجأة بشأن عقوبات كهربا وشيكابالا وجمهور الأهلي

8700 جنيه زيادة للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الذهب يتراجع بقوة بعد خطاب الرئيس عن الدولار|ومفاجأة في عيار 21 الآن

الخطيب يزف بشرى لـ اللاعبين وخاصة كهربا

حزنا على حبس ابنتها.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي بعد سرقة مجوهرات دينا الشربيني

قرار صادم من رابطة الأندية على شكوى الزمالك ضد كهربا

تعليق خالد الغندور على قرار مرتضى منصور بتجديد الثقة في فيريرا.. شاهد

رسميا .. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك بعد انتقال هذا اللاعب للدورى السعودي

موضوعات متعلقة

عيار 24 يسجل 2,034 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الاثنين

8700 جنيه زيادة للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

عيار 21 يستقر.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 23-1-2023

كامل الوزير في حواره مع أحمد موسى يوضح حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات

زيادة جديدة فى أسعار شيفروليه أوبترا 2023.. صور

استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 23-1-2023

زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات حقيقة أم شائعة؟.. وزير النقل يجيب

تبدأ من 375 ألفا.. أسعار نيسان صني 2023 بعد الزيادات الجديدة

ترشيحاتنا

الطن بـ32 ألف جنيه| أسعار الذهب والدولار والحديد ضمن نشرة خدمات صدى البلد

بمناسبة العام الجديد| الصين تنشر لقطات جديدة للقمر.. صور

أفضل هاتف للشباب والفئة المتوسطة من أوبو يمكنك شراؤه في 2023

سعر أرخص سيارة موديل 2023 في السعودية .. صور

لماذا يعد رجب من الأشهر الحرم؟.. لسبب لا يعرفه كثيرون

كهربا أمام أزمة جديدة.. القرار في يد لجنة الانضباط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. عادة وقت النوم تزيد من خطر الإصابة بالصلع وطبقان من "الحساء" يسببان الإصابة بسرطان المعدة

تقوم بها ملايين النساء .. عادة وقت النوم تزيد من خطر الإصابة بالصلع

بعد جدل أحقيته بنوبل.. دار النشر تكشف حقيقة حذف أجزاء من كتاب لتوفيق الحكيم

تسبب ضيق وفشل التنفس.. الأطباء يحذرون من خدعة جديدة على التيك توك

فيديو

درجة الحرارة صفر بهذه المنطقة.. رسالة تحذيرية من الأرصاد | تغطية خاصة

حذف وعودة..حل أزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان بعد اتهامه بالسرقة

رسوم دخول الامتحانات.. قرارات هامة تخص طلاب الثانوية العامة.. تفاصيل

استفزاز مشاعر المسلمين.. ردود غاضبة بعد حرق المصحف الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ