أمين عام المحامين العرب يدين إحراق متطرف لنسخة من المصحف في السويد

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، بأشد العبارات إحراق أحد المتطرفين لنسخة من المصحف الشريف في السويد قرب السفارة التركية في ستوكهولم والذي أثار غضب مشاعر ملايين المسلمين في كافة أرجاء المعمورة.



وقال بنعيسى، في بيان الليلة الأحد، إن هذا العمل الاستفرازي الشنيع، الذي جاء وسط حراسة أمنية، لا تستطيع الكلمات وصف حماقته ويعد دليلا على تفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي لابد من معالجتها باحترام الأخر والتعرف على قيم الدين الإسلامي الحنيف وإعلاء قيم التسامح والتعايش.



وأكد الأمين العام الرفض التام لكل ما قد يسئ إلى الدين الإسلامي تحت دعوى حرية التعبير، داعيا إلى الوقف الفوري لخطابات الكراهية والأفعال الاستفزازية غير محمودة العواقب والتي من شأنها تأجيج أعمال التطرف والإرهاب.

