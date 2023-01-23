عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين عام المحامين العرب يدين إحراق متطرف لنسخة من المصحف في السويد

صدى البلد

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، بأشد العبارات إحراق أحد المتطرفين لنسخة من المصحف الشريف في السويد قرب السفارة التركية في ستوكهولم والذي أثار غضب مشاعر ملايين المسلمين في كافة أرجاء المعمورة.

 


وقال بنعيسى، في بيان الليلة الأحد، إن هذا العمل الاستفرازي الشنيع، الذي جاء وسط حراسة أمنية، لا تستطيع الكلمات وصف حماقته ويعد دليلا على تفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي لابد من معالجتها باحترام الأخر والتعرف على قيم الدين الإسلامي الحنيف وإعلاء قيم التسامح والتعايش.

 


وأكد الأمين العام الرفض التام لكل ما قد يسئ إلى الدين الإسلامي تحت دعوى حرية التعبير، داعيا إلى الوقف الفوري لخطابات الكراهية والأفعال الاستفزازية غير محمودة العواقب والتي من شأنها تأجيج أعمال التطرف والإرهاب.
 

بنعيسى النقيب المكاوي بنعيسى الامين العام لاتحاد المحامين العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف وغرامات ومنع من الحضور.. مفاجأة بشأن عقوبات كهربا وشيكابالا وجمهور الأهلي

8700 جنيه زيادة للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الذهب يتراجع بقوة بعد خطاب الرئيس عن الدولار|ومفاجأة في عيار 21 الآن

الخطيب يزف بشرى لـ اللاعبين وخاصة كهربا

حزنا على حبس ابنتها.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي بعد سرقة مجوهرات دينا الشربيني

قرار صادم من رابطة الأندية على شكوى الزمالك ضد كهربا

تعليق خالد الغندور على قرار مرتضى منصور بتجديد الثقة في فيريرا.. شاهد

رسميا .. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك بعد انتقال هذا اللاعب للدورى السعودي

ترشيحاتنا

الطن بـ32 ألف جنيه| أسعار الذهب والدولار والحديد ضمن نشرة خدمات صدى البلد

بمناسبة العام الجديد| الصين تنشر لقطات جديدة للقمر.. صور

أفضل هاتف للشباب والفئة المتوسطة من أوبو يمكنك شراؤه في 2023

سعر أرخص سيارة موديل 2023 في السعودية .. صور

لماذا يعد رجب من الأشهر الحرم؟.. لسبب لا يعرفه كثيرون

كهربا أمام أزمة جديدة.. القرار في يد لجنة الانضباط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. عادة وقت النوم تزيد من خطر الإصابة بالصلع وطبقان من "الحساء" يسببان الإصابة بسرطان المعدة

تقوم بها ملايين النساء .. عادة وقت النوم تزيد من خطر الإصابة بالصلع

بعد جدل أحقيته بنوبل.. دار النشر تكشف حقيقة حذف أجزاء من كتاب لتوفيق الحكيم

تسبب ضيق وفشل التنفس.. الأطباء يحذرون من خدعة جديدة على التيك توك

فيديو

درجة الحرارة صفر بهذه المنطقة.. رسالة تحذيرية من الأرصاد | تغطية خاصة

حذف وعودة..حل أزمة أغنية على وضعنا لـ محمد رمضان بعد اتهامه بالسرقة

رسوم دخول الامتحانات.. قرارات هامة تخص طلاب الثانوية العامة.. تفاصيل

استفزاز مشاعر المسلمين.. ردود غاضبة بعد حرق المصحف الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ