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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الأهلي: تعاهدنا على حسم الدوري بفارق كبير

الجهاز الفني للأهلي
الجهاز الفني للأهلي

أكد سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفوز أمام الزمالك بثلاثية نظيفة بالدوري، جاء في وقت هام للغاية.

 

وتابع قمصان خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "+90": "هناك تعهد داخل الفريق، بتحقيق لقب الدوري المصري هذا الموسم، وبفارق كبير، وكان سيكون من الصعب خسارة اللقب للمرة الثالثة على التوالي، وهو تحدي كبير بالنسبة لنا".

 

وأضاف المدرب العام للقلعة الحمراء: "الاستعداد لمباراة الزمالك، كان من خلال التدرب بشكل مكثف وجيد، والمدير الفني تحدث مع اللاعبين وطالبهم باللعب بأسلوب الفريق، ونجحنا في الفوز رغم الغيابات".

 

واستطرد: "خالد عبدالفتاح لاعب الفريق، كان عنصرا هاما ونجح بشكل مميز للغاية، وكولر هو صاحب التعاقد معه، والتعاون بين المدير الفني والجهاز المعاون جيد للغاية، وهذا سبب النجاح".

 

وأشار سامي قمصان، إلى أن مشاركة محمود كهربا لاعب الفريق، جاء بسبب تميزه في التدريبات الجماعية رغم إيقافه فترة طويلة، وكان لديه تصميم في العودة، وكان يشعر بدعم الجماهير.

 

وأردف: "مشاركة اللاعب لم تكن مجازفة، ولكنها جاءت بسبب الثقة في قدراته، وكان قرارا جريئا مشاركته أمام سموحة والزمالك، وجاء بعد مستواه المميز، وأعتقد أنه نجح في الرهان".

 

وأكمل قمصان: "محمد شريف من اللاعبين المميزة واستعاد ثقته، وكان هناك جلسات من المدير الفني مع كل اللاعبين سواء الكبار أو أصحاب الخبرات القليلة وحتى الصفقات الجديدة، المدير الفني منحها الثقة ويتعامل مع كل اللاعبين بشكل مميز جدًا".

 

وقال سامي قمصان: "الجهاز الطبي قاموا بدور كبير من أجل تجهيز حمدي فتحي لاعب الفريق للمشاركة في المباراة، وكان اللاعب لديه تصميم كبير في التواجد، وأشكره على إصراره وكان من أهم أسباب الفوز".

 

واختتم: "التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، لم يطلب ارتداء شارة القيادة، والشارة تأتي حسب الأقدمية والدور، وهو قائد بطبيعته لا يحتاج الشارة لإثبات دوره داخل الفريق، وإذا جاء دوره في ارتداء الشارة سيحصل عليها".

سامي قمصان النادي الأهلي الأهلى الزمالك الدوري

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