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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طقس شديد البرودة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم 23_1_2023|فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

قدمت الإعلامية داليا أيمن  تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة  المتوقعة اليوم الاثنين  23 يناير 2023 في القاهرة والمحافظات.

وخلال التقرير  المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، استعرض أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

حالة الطقس


ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون معتدلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس ليلًا، يكون باردًا على أغلب الأنحاء شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل.

 

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم


العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
الإسكندرية 20 11
الإسماعيلية 21 8
الدقهلية 20 11
الغردقة 25 13
المنيا 21 6

درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية


العظمى الصغرى
الرياض 20 11

أبوظبي 22 17

أنقرة 12 0

لندن 3 -1

واشنطن 7 1

بكين  -14   -4

 

المتوقعة الأرصاد الجوية طقس حالة الطقس الظواهر الجوية المتوقعة

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