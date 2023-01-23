بايدن يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا حادث إطلاق النار بولاية كاليفورنيا

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتنكيس الأعلام في المباني العامة، تكريما لضحايا إطلاق النار الجماعي في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا.



ووجه بايدن - حسبما أفاد بيان للبيت الأبيض، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الاثنين - بخفض الأعلام احتراما لضحايا أعمال العنف العبثية التي ارتكبت في مونتيري بارك.



وكانت الشرطة الأمريكية قد أعلنت - في وقت سابق - أن منفذ إطلاق النار الجماعي في كاليفورنيا، والذي كان محاصرا في شاحنة، أطلق النار على نفسه، وعثر على جثته داخل الشاحنة.



يشار إلى أن قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس روبرت لونا قال في تصريحات سابقة إن الهجوم أسفر عن مقتل 10 أشخاص، 5 رجال و5 سيدات، كما تسبب في إصابة 10 أشخاص آخرين على الأقل تم