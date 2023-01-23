بوتين: لدى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي فرص ليصبح أحد الأقطاب القوية

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين أنه لدى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي فرص ليصبح أحد الأقطاب القوية في عالم متعدد الأقطاب.



وقال بوتين ـ في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إنه يجب أن يكون تطوير القدرات التكنولوجية وتحقيق الاستقلال في هذا المجال من أولويات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.



وأضاف أن من مهمات الاتحاد الأوراسي تقليل المخاطر الناشئة من استخدام العملات وأنظمة المدفوعات الأجنبية في التجارة المتبادلة.



وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق، إلى أن روسيا تشهد بالفعل تباطؤا اقتصاديا، لكن الوضع الاقتصادي في روسيا أفضل مما هو عليه في العديد من البلدان الأخرى.