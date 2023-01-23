تايوان تتعقب 9 طائرات عسكرية صينية و4 سفن حول مجالها

تتبعت وزارة الدفاع التايوانية، تسع طائرات عسكرية صينية، وأربع سفن بحرية حول تايوان، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية ـ في بيان اليوم الاثنين، وفقا لصحيفة "تايوان نيوز" المحلية ـ أنه ردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفن بحرية واستخدمت صواريخ أرضية لمراقبة طائرات وسفن جيش التحرير الشعبي.

وتابع البيان أنه لم تعبر أية طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي خط الوسط لمضيق تايوان خلال هذا الوقت، مضيفة أنه حتى الآن خلال هذا الشهر، أرسلت بكين 315 طائرة عسكرية و78 سفينة بحرية حول تايوان.

ومنذ سبتمبر 2020 زادت الصين من استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية من خلال إرسال طائرات بشكل روتيني، إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي في تايوان، وتُعرَّف تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود للتأكيد على محاولة تحقيق الأهداف الأمنية للدولة دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والكبير للقوة".